Teatro, Ludovic Tézier al San Carlo per il centenario di Hans Werner Henze

Ludovic Tézier sarà la voce solista del concerto di domenica 1 febbraio 2026 (ore 19,00), in calendario al Teatro di San Carlo. Il baritono francese, protagonista del “Nabucco” (domani ultima replica), sostituirà Matthias Goerne. Ingo Metzmacher sarà alla direzione dell’Orchestra del Lirico di Napoli. Il programma, in occasione del centenario della nascita di Hans Werner Henze, parte con “La selva incantata”, seguiranno (in sostituzione di “Fünf neapolitanische Lieder”) le note di “Wesendonck-Lieder”di Richard Wagner nella orchestrazione di Henze. Nati per voce femminile e pianoforte, i “Wesendonck-Lieder” occupano una posizione centrale nell’universo wagneriano. Composti nel 1857 su testi di Mathilde Wesendonck, nei cinque Lieder affiorano temi e atmosfere che confluiranno nel “Tristan und Isolde”. L’orchestrazione che Henze realizza, per dieci fiati, arpa e un piccolo ensemble di archi, preserva la natura cameristica del ciclo. Intatta l’intimità del Lied wagneriano, con una scrittura che pone l’accento sul rapporto tra le parole e i suoni. Nella seconda parte della serata, in cartellone la Sinfonia n. 2 in re maggiore, op. 73 di Johannes Brahms.