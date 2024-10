Teatro. Marco Ceccotti porta al Civico 14 di Caserta “Questa splendida non belligeranza”

Il 19 ottobre, alle ore 20, il Teatro Civico 14 di Caserta ospiterà Questa Splendida Non Belligeranza, spettacolo vincitore di In-Box 2022, scritto e diretto da Marco Ceccotti, autore segnalato dal Teatro di Roma nel 2019 come una delle Sei Nuove Voci della Drammaturgia Italiana. La produzione, realizzata dal Teatro Metastasio di Prato in collaborazione con il Consorzio Altre Produzioni Indipendenti e con il sostegno di Teatro di Roma, Carrozzerie n.o.t., Teatro San Carlino e Fortezza Est, vede in scena Giordano Domenico Agrusta, Luca di Capua e Simona Oppedisano. I costumi sono curati da Stefania Pisano, mentre le luci sono di Camila Chiozza. L’opera affronta le complesse dinamiche di una famiglia segnata da relazioni difficili e da un silenzio emotivo che grava sulle loro vite. La trama ruota attorno a un figlio che non riesce a separarsi dalla propria famiglia e a un padre pacifista emotivo, mentre una madre ironica lotta per trovare la felicità tra i libri horror.

In un clima di pace apparente, i tre protagonisti si trovano intrappolati in una vita di non detti e piccole delusioni, desiderando di potersi odiare a sufficienza per essere normali. Come sottolinea Marco Ceccotti: “Viviamo in un tempo in cui il silenzio può essere più assordante delle parole. La guerra, che un giorno irrompe nella loro vita, costringe ciascuno di loro a confrontarsi con i propri demoni.” Questa Splendida Non Belligeranza invita il pubblico a riflettere sulla fragilità delle relazioni e sulla difficoltà di esprimere sentimenti profondi. “Ogni interazione umana è un’opportunità di connessione,” afferma Ceccotti, sottolineando l’importanza di affrontare le emozioni fino in fondo.

I biglietti per Questa splendida non belligeranza sono disponibili online sul sito www.teatrocivico14.it al prezzo di €12 (intero) e €10 (ridotto, per under 30, over 65 e convenzionati). In occasione dello spettacolo, il 19 ottobre, si terrà alle ore 18.00 l’incontro “Prima del palco” con la critica teatrale Roberta Fusco, che dialogherà con la compagnia per approfondire genesi e significato della messa in scena.