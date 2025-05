Teatro, nella stagione del Manzoni da Andreozzi a Guidi-Ingrassia

Roma, 26 mag. (askanews) – Presentata la nuova stagione del Teatro Manzoni di Roma. Anche per il 2025-2026 la sala del quartiere Prati, ha annunciato una programmazione che spazia da commedie moderne a racconti tragicomici, da presentazioni di libri con importanti autori della letteratura italiana e straniera alle rassegne di drammaturgia, agli appuntamenti con la storia, la musica, il cinema, la danza e la filosofia, senza dimenticare uno spazio dedicato ai più piccoli.

“Un nostro punto di forza importante – ha spiegato il direttore artistico Pietro Longhi – è la permanenza in scena delle compagnie per almeno tre settimane, in controtendenza con la maggior parte dei teatri, non solo romani. Ciò dà modo agli spettacoli di crescere, di essere promossi nel tempo e di poter contare sul passaparola. Di conseguenza molti artisti hanno avuto da noi la possibilità di farsi conoscere e apprezzare, coinvolgendo e fidelizzando sempre più il pubblico e diventando per il Manzoni un punto di riferimento”.

Tornano gli appuntamenti Manzoni Prosa, Scrittori In Scena, Manzoni Idee, Manzoni Eventi, Manzoni Danza, Manzoni Da Favola. Ad aprire la stagione della Prosa, saranno Pietro Longhi e il chitarrista Giandomenico Anellino che saranno protagonisti di “Meraviglioso – In volo tra le note di Domenico Modugno”, alla scoperta di un uomo che sapeva tradurre la Poesia in canto e l’emozione in musica (drammaturgia di Melania Giglio, regia di Daniele Salvo – dal 2 al 19 Ottobre 2025). Michela Andreozzi sarà invece sul palco con “Tutta da aggiustare” un monologo ironico e commovente di una donna che non si è mai adattata: né a scuola, né a casa, né nella vita. Fino al punto in cui tutto si ricompone, non perché si aggiusta, ma perché finalmente si abbraccia (spettacolo di Michela Andreozzi e Giorgio Scarselli – Dal 23 ottobre al 9 novembre 2025).

Agnese Fallongo e Tiziano Caputo saranno due ex trapezisti in pensione chiamati a ricevere un ambito premio in “Circo Paradiso”, una nuova commedia musicale tragicomica che affronta in chiave ironica e poetica il tema della vecchiaia e della “finitudine” dell’artista, per il quale la manifestazione dell’ arte non può prescindere dal proprio corpo (drammaturgia di Agnese Fallongo, musiche originali di Tiziano Caputo, regia di Adriano Evangelisti e Raffaele Latagliata – dal 13 al 30 novembre 2025). Durante il periodo natalizio sul palco salirà “La strana coppia” con Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia, una commedia singolare e particolarmente attuale in cui si racconta la difficile e complicata convivenza tra due uomini accomunati da un divorzio alle spalle, ma dalle personalità diametralmente opposte. Un incontro-scontro quotidiano che darà vita a continue ed esilaranti gags (di Neil Simon, regia di Gianluca Guidi – dal 9 dicembre all’11 gennaio 2026).

Altra coppia che sarà in scena è quella formata da Francesco Arca e Giorgio Lupano, protagonisti di “A Steady Rain – Pioggia infernale”, dove due poliziotti, dopo un grave incidente durante il servizio, devono raccontare la propria versione dei fatti. Un dialogo dal ritmo incalzante e tagliente che terrà lo spettatore col fiato sospeso (di Keith Huff, regia di Ferdinando Ceriani – dal 15 gennaio all’8 febbraio 2026). Stefano Masciarelli, Giorgio Borghetti e Patrizia Pellegrino saranno invece protagonisti di “Buoni da morire”, commedia brillante e raffinata che vede al centro della vicenda l’incontro di una coppia benestante con un vecchio compagno di scuola, diventato vagabondo alcolizzato, che busserà alla loro porta il giorno di Natale. Niente sarà più come prima (scritto e diretto da Gianni Clementi – dal 12 febbraio al 1 marzo 2026).

Dopo aver già portato sul palco del Manzoni due grandi e controverse personalità della musica, Édith Piaf ed Amy Winehouse, Melania Giglio torna questa volta con “Marilyn”, racconto intenso di una donna e delle sue fragilità. Marilyn e Norma Jeane, due anime sempre in lotta, due donne in un unico corpo (drammaturgia di Melania Giglio, regia di Daniele Salvo – dal 5 al 22 marzo 2026). Si cambia registro con “Benvenuti a Casa Morandi”, commedia sincera, farcita di musica ed episodi divertenti, in cui Marco e Marianna, figli d’arte e cresciuti tra canzoni famose, film di successo, rotocalchi, e ospitate in tv, raccontano la loro versione dei fatti, con aneddoti e ricordi esilaranti (di Marianna Morandi, Marco Morandi, Elisabetta Tulli, Pino Quartullo, regia di Pino Quartullo – dal 9 al 26 aprile 2026). Conclude la stagione Gabriele Pignotta con una nuova commedia (dal 7 al 24 maggio 2026).

Con circa 30 incontri, spesso sold-out, si è conclusa una stagione ricca di Scrittori in Scena e Manzoni idee, le iniziative culturali dirette da Alessandro Vaccari, nate da un’idea di Carlo Alighiero, regista, attore e fondatore nel 1985 insieme a Pietro Longhi del Teatro Manzoni, a cui si deve la volontà di aprire alle esperienze extra-teatrali. Antonio Scurati, Maurizio De Giovanni, Corrado Augias, Daniele Mencarelli, Melania Mazzucco, Serena Dandini, sono solo alcuni dei nomi che hanno popolato il palco in questa stagione. Gli appuntamenti ripartiranno il prossimo autunno ed è già prevista la partecipazione di molti altri protagonisti del mondo culturale italiano e di altri paesi. Per Manzoni idee torneranno gli appuntamenti condotti da docenti universitari, alla scoperta dell’arte in tutte le sue forme raccontata in modo del tutto originale. Già confermati gli incontri con Alessandro Alfieri giornalista, filosofo della popular culture e professore di Teoria e metodo dei mass media e con il professore di Estetica Giuseppe Di Giacomo, grande affabulatore che esplorerà il rapporto tra estetica, arti visive e altre discipline.

Il calendario del Teatro Manzoni si arricchisce di una serie di eventi culturali e serate speciali che abbracciano l’arte in tutte le sue forme: performance musicali, rassegne cinematografiche e teatrali e appuntamenti con la storia alla scoperta di personaggi eroici e al contempo dimenticati. Come la rassegna internazionale di drammaturgia contemporanea “In altre parole” ideata da Pino Tierno, con la direzione artistica di Miriam Mesturino e Pino Tierno e la collaborazione di Ferdinando Ceriani: un’occasione per conoscere testi contemporanei inediti, provenienti da diversi paesi, con la partecipazione di autori, attori, registi, traduttori in un continuo confronto col pubblico e addetti ai lavori e che vede il coinvolgimento diretto delle rispettive ambasciate.

Il Teatro Manzoni dedica la prima settimana di dicembre alla danza con un’iniziativa a cura di Antonio Desiderio. Si parte martedì 2 dicembre con la magia e le atmosfere romantiche del “Gran Ballo dell’800” della Compagnia Nazionale Danza Storica. Mercoledì 3 dicembre sarà la volta di “Un Natale diverso” dell’Accademia Europea di Danza Wdance. Protagonisti un gruppo di attori girovaghi che si troveranno, in una notte stellata, a passare un Natale in uno spazio incantato dove accadranno cose imprevedibili. Giovedì 4 e venerdì 5 dicembre la Compagnia di Danza MIXIT presenta “Il Piccolo Principe”, liberamente ispirato al celebre romanzo di Antoine de Saint-Exupéry. Con la regia di Denise Zucca, uno spettacolo emozionante, pensato per condurre grandi e piccoli in un viaggio poetico e senza tempo. Sabato 6 e domenica 7 dicembre si chiude con “Lo Schiaccianoci”. Sulle musiche di Cajkovskij e le coreografie di Maria Grazia Garofoli, le vicende della piccola Clara e del suo magico viaggio in un mondo incantato in compagnia della Romae Capital Ballet.

Infine, la programmazione degli spettacoli per famiglie è l’appuntamento consolidato del sabato e della domenica, con la programmazione di Un Teatro Da Favola a cura di Pietro Clementi.