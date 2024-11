Teatro: Nunzia Schiano al Sancarluccio con Mater Purgatorii

Continua la stagione artistica del Nuovo Teatro Sancarluccio dove, dall’8 al 10 novembre (venerdì e sabato ore 21 domenica ore 18) arriva l’apprezzata e nota attrice Nunzia Schiano con lo spettacolo “Mater Purgatorii”. Per il pubblico della blasonata sala di via San Pasquale a Chiaia 49, diretta da Giuliana Tabacchini, un reading molto intenso e di forte impatto drammatico che, con l’attenta regia di Francesco Mucci, si sofferma sul valore profondo della maternità. “Per molti la maternità- si legge nelle note del lavoro- è sinonimo di dolore. Mai considerazione fu più centrata e consona per chi ha dovuto provare la perdita di un figlio, magari strappato in maniera violenta o ingiusta. In questo reading/monologo cerchiamo di esplorare la figura della madre con una commistione di luoghi, volti, voci, tutte a fare perno sulla figura della madre di tutte le madri, la Madonna. Le anime sono tutte uguali, o dovrebbero esserlo. E allora la nostra ricerca parte proprio da questa domanda. A prescindere dai luoghi di appartenenza, dal proprio credo religioso, dalle proprie idee, l’anima di tutti gli esseri umani dovrebbe essere considerata alla pari. Il Purgatorio terrestre espresso nella sospensione dolorosa di un madre, anzi di tutte le madri”.