Teatro, Pablo Trincia in tournée con “L’Uomo Sbagliato”

Roma, 2 lug. (askanews) – Dalla penna al palcoscenico, dalla cronaca alla scena: Pablo Trincia porta in teatro “L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo”, prodotto e distribuito da Gianluca Bonanno e Vincenzo Berti per Ventidieci e Stefano Francioni Produzioni. Un racconto sconvolgente su un caso di malagiustizia che ha distrutto la vita di diverse persone. La tournée, che partirà a dicembre 2025, attraverserà i principali teatri italiani, accompagnando il pubblico dentro una storia oscura e una verità scomoda. I biglietti saranno in prevendita a partire dal 4 luglio su TicketOne e altri circuiti nazionali. Al centro dello spettacolo, firmato allo stesso Trincia con Debora Campanella, la storia agghiacciante di Ezzeddine Sebai, serial killer tunisino che, nel 2006, confessa dal carcere ben quattordici omicidi di donne anziane commessi nel sud Italia a metà anni ’90. Una rivelazione che mette in crisi decine di processi già conclusi e sentenze passate in giudicato: per alcuni di quei delitti, infatti, sono state condannate persone innocenti, che da anni si battono per dimostrare la propria estraneità ai fatti. “Porterò a teatro un terribile caso di cronaca giudiziaria – ha spiegato Trincia – una vicenda piena di errori investigativi che hanno avuto conseguenze pesantissime su intere famiglie già indebolite dalla povertà e dall’indigenza. L’idea è quella di trascinare il pubblico dentro alla storia, di fargli vivere un viaggio attraverso le ombre della malagiustizia italiana, per uscire dal teatro con la testa piena di domande e il cuore colmo di indignazione”. Attraverso video, testimonianze originali, documenti processuali e immagini d’archivio, “L’Uomo Sbagliato” racconta una vicenda vera e disturbante, un’inchiesta giornalistica che diventa spettacolo dal vivo e si trasforma in un’esperienza immersiva, capace di scuotere coscienze e riportare sotto i riflettori una verità scomoda. Questo progetto rappresenta un punto di svolta nel modo di raccontare l’attualità e la cronaca: un modo nuovo, coraggioso e profondamente umano. “Era da tempo che sognavo di raccontare una storia nei teatri del nostro Paese – ha concluso Trincia – ora finalmente ho l’opportunità di farlo. Adoro il palco, l’attesa, l’energia, l’idea di stare in mezzo alle persone, sentirle respirare mentre ascoltano una storia che brucia. Il teatro segna per me l’inizio di un nuovo percorso professionale e di una nuova fase della mia vita”.

“L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo” è scritto da Debora Campanella e Pablo Trincia, con il contributo di Martina Cataldo. Di seguito il calendario in aggiornamento: Latina, 13 dicembre 2025 Teatro D’Annunzio, Genova, 7 gennaio 2026, Politeama Genovese; Bologna, 9 gennaio 2026 EuropaAuditorium; Ancona, 11 gennaio 2026 Teatro Le Muse; Roma, 12 gennaio 2026 Teatro Brancaccio; Firenze, 23 gennaio 2026 Teatro Cartiere Carrara; Bergamo, 24 gennaio 2026 ChorusLife Arena; Milano, 2 febbraio 2026 Teatro Arcimboldi; Palermo, 5 febbraio 2026 Teatro Golden; Catania, 6 febbraio 2026 Teatro Metropolitan; Pescara, 21 febbraio 2026 Teatro Massimo; Trento, 5 marzo 2026 Auditorium Santa Chiara; Brescia, 6 marzo 2026 Teatro Clerici Padova, 7 marzo 2026 Teatro Geox; Torino, 20 marzo 2026 Teatro Colosseo; Napoli, 1 aprile 2026 Teatro Augusteo; Lecce, 16 aprile 2026 Teatro Apollo; Bari, 17 aprile 2026 Teatro Team; Taranto, 18 aprile 2026 Teatro Orfeo.