Teatro, “Pietro Saltatempo, il filo magico”: a Napoli la fiaba che insegna ad aspettare

Si intitola “Pietro Saltatempo, il filo magico” lo spettacolo di Giovanna Facciolo, che sarà in scena a Napoli sabato 22 e domenica 23 novembre (ore 11) al Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare, in occasione della Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia.

Liberamente ispirato a “Il filo magico”, un’antica fiaba popolare francese, lo spettacolo propone la storia di Pietro, un bambino incapace di attendere. Per lui, il tempo non è altro che un fastidioso ostacolo tra sé e i suoi desideri. Vuole tutto e lo vuole subito, ma così facendo non vive il presente: è perennemente distratto, insofferente alle richieste altrui e incapace di notare la bellezza che lo circonda.

“Questo testo mi ha colpito – sottolinea la scrittrice e regista Giovanna Facciolo – per la sua straordinaria attualità e per la ricchezza di suggestioni, capaci di stimolare riflessioni oggi particolarmente importanti, come la necessità di recuperare il controllo sul nostro tempo e vivere le esperienze fino in fondo, senza paura né accelerazioni, poiché solo così possiamo trarre insegnamenti e benefici essenziali per la nostra crescita, in una vita che, per dispiegarsi, ha bisogno di tempo”.

Interpretata dagli attori Chiara Vitiello, Vincenzo Coppola e Luca Lombardi, la fiaba affronta e intreccia tematiche universali quali la cura del presente, l’impegno, la pazienza, la necessità dell’attesa, ma anche la gioia che deriva dai risultati e il coraggio di affrontare le sfide.

Prodotto da I Teatrini, questo originale allestimento utilizza le scenografie di Monica Costigliola, i costumi di Marta Zazzaro, le video animazioni di Diego Franzese e le luci di Paco Summonte.

Lo spettacolo è presentato nell’ambito della nuova stagione di teatro e musica per i ragazzi, ideata e organizzata da Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora, in collaborazione con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d’Oltremare. La stagione, che si protrarrà fino ad aprile 2026, proporrà circa 35 titoli tra spettacoli teatrali e concerti per l’infanzia, per un totale di circa 150 giornate di programmazione.

Biglietti unico: euro 9. Card a 5/10 ingressi a prezzo agevolato con preacquisto. Ingresso al Teatro da Viale Usodimare (pedonale) o da Via Terracina (consigliato nei festivi, Quick Parking convenzionato). Prenotazioni allo 08118903126 e 3270795871 (entrambi anche whatsapp) o per email a info@teatrodeipiccoli.it. Info: FB/ teatrodeipiccolinapoli o www.teatrodeipiccoli.it