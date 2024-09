Teatro: presentata la stagione 2024/2025 della Sala Molière di Pozzuoli

È stata presentata al teatro Sala Molière di Pozzuoli (ArtGarage – Via Bognar 21) la nuova quattordicesima stagione 2024/2025 che va sotto il titolo di “Donne Donne, Eterni Dei”, citazione tratta dalla celebre aria de “La vedova Allegra” di Franz Lehàr. Sono intervenuti in conferenza il direttore artistico Nando Paone, la direttrice organizzativa Veronica Grossi, la coreografa e direttrice di Artgarage Emma Cianchi, lo storico del cinema Giuseppe Borrone, il regista Carlo Luglio, il cantautore Giovanni Block e molti degli ospiti presenti in cartellone come, Niko Mucci, Francesca Morgante, Laura Pagliara, Mariagiusy Bucciante, Marilena Vitale, Titti Nuzzolese, Roberta Misticone, Gina Perna e il regista Tonino di Ronza, Miriam Candurro, Barbara Palomby e Chiara Alborino.

«Questa stagione nasce nel segno delle donne – ha dichiarato Nando Paone – perché ho voluto schierarmi in prima linea, al loro fianco, in quanto in un mondo ancora troppo maschilista, a mio avviso, penso sia importante che proprio gli uomini diano un segnale di cambiamento»

«A breve comunicheremo i dettagli della rassegna firmata Be Quiet – racconta Giovanni Block – un’esperienza di formazione di giovani cantautori e musicisti attraverso l’attività laboratoriale fino al contatto diretto con il palco. Una vera full immersion nel mondo della musica ma, più precisamente, della musica in teatro, un luogo dove l’ascolto si fa più attento e la parola più intima e quindi particolarmente adatto ad accogliere questo genere musicale»

«La novità assoluta del laboratorio di cinema in preparazione – ha svelato Carlo Luglio – sarà la realizzazione di un cortometraggio di cui si conosce già il cast di attori noti: Nando Paone, Cristina Donadio, Yulia Majarciuck, Dalal Suleiman, Emanuele Valenti e Vale Lp Siamo molto emozionati per questa nuova avventura»

«Torna anche quest’anno, a partire dal mese di gennaio 2025, la rassegna di corti “Cinemagma” che è alla quinta edizione – spiega Giuseppe Borrone – e che nel tempo ha ormai sviluppato un pubblico di fedelissimi.»

Saranno 12 gli spettacoli che andranno a comporre il cartellone tra prosa e musica:

12 -13 ottobre – Cristina Donadio in “Storiacce”

26-27 ottobre – Nunzia Schiano in “Mater Purgatori”

23-24 novembre – Simona Boo in concerto

7-8 dicembre – G. Martire, F. Abategiovanni, A. Ippolito, P. Russo, F. Morgante in “La sottile linea rossa”

21-22 dicembre – Antonella Morea in “Donne in-canto”

11-12 gennaio – Monica Paolmby e Chiara Alborino in “Rosaria”

25-26 gennaio – Daniela Giovanetti in “Il Dio dell’acqua”

15-16 febbraio – L. Pagliara e M. Bucciante in “Io sono Medea”

15-16 marzo – Fede ‘n’ Marlen in Concerto

12-13 aprile – T. Nuzzolese e R.Misticone in “Faccere”

10-11 maggio – Gina Perna in “Polveri condominiali”

24-25 maggio – L. Amatucci, G. Amirante, M. Candurro e A. Prisco in “Streghe da marciapiede”