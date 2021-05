Teatro, riapre stasera il Mercadante. In scena “Spacciatore” di Andrej Longo e Pierpaolo Sepe

Il teatro Mercadante di Napoli riapre le porte oggi. In scena, da stasera fino al 23 maggio, lo spettacolo ‘Spacciatore’ di Andrej Longo e Pierpaolo Sepe. “Questo progetto – spiega Sepe nelle sue note – nasce dall’urgenza di riavvicinarci al pubblico, di sollecitare interesse e curiosità anche in chi è lontano dalle poltrone di un teatro da tempo”. Si racconta la storia di uno spacciatore dei nostri giorni, un personaggio reale che nasconde le ambiguità e le problematiche dell’oggi. Un giovane uomo che non è né stucchevolmente buono, né antropologicamente cattivo. Lo spacciatore dovrà confrontarsi con una famiglia onesta, in cui lui è il primo a delinquere. Ci sarà una fidanzata non indifferente ai facili guadagni. E un poliziotto apparentemente senza scrupoli, ma a sua volta padre di famiglia.