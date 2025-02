Teatro: Sal da Vinci all’Acacia con lo spettacolo “Stories” per la regia di Luca Miniero

Dopo aver portato sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo il suo ultimo straordinario successo “Rossetto e Caffè” insieme al gruppo The Kolors , Sal Da Vinci debutta giovedì 20 febbraio al Teatro Acacia con lo spettacolo teatrale “Stories” accompagnato da Ernesto Lama per la regia di Luca Miniero

L’idea è quella di uno spettacolo che unisca il cuore della canzone di Sal con la modernità, anzi con la quotidianità della tecnologia con la quale tutti i giorni ci confrontiamo: i social.

Tutto si svolge su un palco, elegante, dal sapore neutro ed essenziale, Sal armeggia al computer e prepara vere e proprie storie Instagram.

Sono queste storie il filo conduttore dello spettacolo.

Sal nel comporre la storia Instagram, ha così l’occasione di parlare della sua vita Instagram diventa un modo nuovo, moderno e non autocelebrativo, per parlare di sé, e consente di far correre lo spettacolo su due binari. Da un lato la storia pubblica che davvero Sal mette on line una volta composta, ma anche e soprattutto la storia privata e intima raccontata con ironia al pubblico in sala. Insomma il pubblico a casa o su Instagram vede il finale del discorso, il risultato, ma tutto il racconto emozionale che porta a quella storia si svolge sul palco.

Sal ha messo le scritte, ha scelto la foto, ha taggato il teatro o la moglie o chi vuole…e adesso ha bisogno di una canzone da appoggiare sulla storia.

Sceglie in Instagram, vediamo la lista dei suoi pezzi, poi inizia a suonare…al piano e a cantare dal vivo.

Adesso la storia è davvero pronta per essere “inviata”!

Un Sal inedito, intimo che nemmeno l’artista conosce il cui racconto dovrà seguire un filo privato che mostri il personaggio nella sua verità e anche nelle sue paure.

Un viaggio profondo quasi psicoanalitico fra Napoli, la musica e i colori di un artista che con la sua voce e la sua vita sfugge a tutte le etichette.

Calendario spettacoli

GS3 GIOV. 20 Febbraio 21:00

V3 VEN. 21 Febbraio 21:00

S3 SAB. 22 Febbraio 20:30

D3 DOM. 23 Febbraio 18:00

Fuori Abb. GIO. 27 Febbraio Ore 21.00

Fuori Abb. VEN. 28 Febbraio Ore 21:00

Fuori Abb. SAB. 01 Marzo Ore 20:30

Fuori Abb. DOM. 02 Marzo Ore 18:00