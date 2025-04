Teatro, Sala Molière: “Faccere” porta in scena le doppie vite nel beauty center con umorismo e critica sociale

Al Teatro Sala Molière di Pozzuoli (viale Bognar 21) diretto da Nando Paone, sabato 12 aprile alle ore 21:00 e domenica 13 aprile alle ore 19:00, fa tappa “Faccere”, l’ultima creazione firmata da Massimo Andrei con la regia di Peppe Miale. Dopo aver entusiasmato il pubblico nelle sue prime sei repliche, lo spettacolo prosegue il suo cammino nei teatri campani, portando in scena un mix brillante di umorismo tagliente, riflessione profonda e pungente critica sociale.

Interpretato dalle talentuose e spumeggianti Roberta Misticone e Titti Nuzzolese, Faccere è una produzione di Mudra Arti dello Spettacolo, con la direzione artistica di Olimpia Panariello. La colonna sonora originale è firmata da Mariano Bellopede, i costumi sono di Fabiana Amato, mentre le scenografie sono curate dal Biennio di Teatro ABANA, di cui la conduzione è a cura del M° Luigi Ferrigno.

Lo spettacolo ruota attorno alle vite intrecciate di Valentina e Rosaria, due consulenti di bellezza immerse nella routine di un beauty center. La “faccera” è colei che ha due volti, un equilibrio precario tra ciò che si mostra e ciò che realmente si è. La “faccia” rappresenta la prima impressione che diamo agli altri, spesso celando un’anima che, prima o poi, inevitabilmente affiora. Tra freddure, aneddoti surreali e momenti di pura ilarità, Faccere affronta con leggerezza il tema dell’ossessione contemporanea per l’apparenza, contrapponendolo all’urgenza di ascoltare e comprendere la propria interiorità.

«Faccere è uno spettacolo coinvolgente che affronta temi delicati e profondi con la leggerezza della risata – racconta Massimo Andrei. Oggi prevale una forte preoccupazione per l’apparire socialmente adeguati, spesso a scapito dell’attenzione verso il proprio mondo interiore. Le protagoniste dello spettacolo sono due venditrici di prodotti per la bellezza del corpo, ma anche loro custodiscono un’interiorità segnata dal dolore»

Valentina e Rosaria sono colleghe, amiche e talvolta rivali: attraverso i loro dialoghi emergono sfumature di un universo femminile complesso, in cui si intrecciano amicizia, verità, finzione e il delicato equilibrio tra il desiderio di essere accettate e la lotta contro i propri demoni interiori. L’alternanza tra momenti di ironia e introspezione dà vita a uno spettacolo profondo, capace di far ridere e riflettere allo stesso tempo.

Le musiche originali di Mariano Bellopede accompagnano il dualismo tra interiorità ed esteriorità esplorato nello spettacolo. La partitura si sviluppa in un gioco di contrasti, alternando melodie leggere e brillanti a timbri più profondi e raffinati, creando un ambiente sonoro che amplifica il senso della narrazione e delle sue sfumature emotive.

Mudra Arti dello Spettacolo, è un’organizzazione nata nel 2017 e diretta da Olimpia Panariello, che si dedica alla promozione culturale attraverso teatro, musica e danza, Faccere rappresenta una delle numerose iniziative pensate per coniugare intrattenimento e riflessione. Con una storia di collaborazioni importanti con enti e istituzioni della Regione Campania, Mudra continua a portare sul palco esperienze esclusive per un pubblico variegato, dagli adulti ai più piccoli.

Per info e prenotazioni: olimpia.p.artidellospettacolo@ gmail.com – 328 329 1792 – 081 549 0928