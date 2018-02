Teatro San Carlo, Alessandro Baricco porta a Napoli le sue lectures

Le Lectures non sono delle lezioni. Le Lectures sono un percorso della mente, ricostruito in pubblico, in un teatro, per un’ora e mezza. Sono il racconto di un’avventura della mente.

Tre anni fa la prima edizione, a Roma, dove – dal nome del luogo in cui andarono in scena – presero il nome di Palladium Lectures; erano quattro e intitolate a “Kate Moss. Sul gusto”, “Luigi

XVI. Sul tempo”, “Tucidide. Sulla giustizia”, “Proust. Sulla scrittura”. Il nuovo ciclo prende il nome dalla città in cui hanno debuttato: Mantova, Città italiana della cultura 2016, in occasione della ventesima edizione di Festival Letteratura. Le Mantova Lectures sono andate in scena a Mantova, al Teatro Sociale il 7-8- 9 Settembre 2016. Poi al Teatro dell’Opera di Roma il 17-24- 31 Ottobre 2016 e al Teatro Grande di Brescia l’11 marzo 2017.