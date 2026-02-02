Teatro San Carlo: il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione per il 2026

“Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro di San Carlo, presieduto dal sindaco di Napoli e presidente della Fondazione Gaetano Manfredi, si è riunito in data odierna e ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2026, che conferma la piena sostenibilità delle attività programmate”. A scriverlo è lo stesso teatro in una nota. “Durante i lavori, che si sono svolti in un clima di ampia collaborazione istituzionale, dopo le comunicazioni del Presidente e del Sovrintendente Fulvio Adamo Macciardi, è stato approvato il verbale della seduta del 21 ottobre 2025 relativo all’insediamento operativo del nuovo Sovrintendente e Direttore Artistico”, conclude il comunicato.