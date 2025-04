Teatro San Carlo di Napoli: successo per “Le Div4s-Italian Sopranos”

Successo ieri sera al teatro San Carlo di Napoli per Le Div4s, il quartetto di soprani italiano di fama internazionale che si è esibito con la banda musicale della Polizia di Stato. Il quartetto è stato scelto per dar voce al repertorio dedicato ad Ennio Morricone. “Una straordinaria collaborazione – spiega Francesca Volpini, produttore ‘Le Div4s – Italian Sopranos’ – che ci riempie di orgoglio, una sinergia nata nel 2020 che le ha portate a calpestare palchi prestigiosi come il Parco della Musica Ennio Morricone, il Festival dei 2 Mondi di Spoleto, Le Terme di Caracalla, il teatro San Carlo di Napoli. La nostra vocalità – continua Volpini- è stata scelta innanzitutto per il repertorio di Morricone, un risultato ottenuto grazie ad anni di studio e sperimentazione dedicata a questo meraviglioso autore. Un lavoro discografico interamente dedicato al maestro dal titolo ‘Metti una sera con…Ennio Morricone’, progetto straordinario con la direzione del maestro Maurizio Billi, direttore della banda della Polizia di Stato, che ha curato anche gli arrangiamenti insieme al maestro Roberto Granada. Una serata che è arrivata a pochi giorni dalla presentazione a Roma del progetto The 4 Seasons, sulle note di Antonio Vivaldi.