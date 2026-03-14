Teatro San Carlo: Fabio Luisi torna in concerto con Alessandro Taverna

Fabio Luisi sul podio e Alessandro Taverna al pianoforte sono i protagonisti del prossimo appuntamento della Stagione di Concerti 2025/26 del Teatro di San Carlo, sabato 14 marzo 2026 (ore 19:00), che vedrà impegnata l’Orchestra del Lirico di Napoli.Le due opere proposte in programma, separate da poco meno di trent’anni, riflettono su uno stesso orizzonte musicale: la tradizione formale del classicismo. Wolfgang Amadeus Mozart, con il Concerto per pianoforte n. 21 in do maggiore, K 467, ne offre una delle espressioni più compiute negli anni della sua affermazione viennese. Ludwig van Beethoven, attraverso la Sinfonia n. 8 in fa maggiore, op. 93, torna a quel linguaggio con uno sguardo ormai maturo, ma libero e consapevole.