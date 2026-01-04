Teatro San Carlo, il sindaco Manfredi: Mi preoccupa solo la qualità dell’offerta artistica

“Io guardo solo ai risultati. La mia unica preoccupazione è la qualità dell’offerta artistica del San Carlo, la competitività del teatro. Usciamo da una stagione di altissimo livello e non ci possiamo permettere di tornare indietro”. Lo ha detto il sindaco di Napoli e presidente della Fondazione Teatro di San Carlo, Gaetano Manfredi, commentando le nomine decise dal soprintendente del San Carlo, Macciardi, sebbene si sia ancora in attesa della decisione del Tar Campania sul ricorso presentato, nel mese di agosto, dallo stesso Manfredi contro la nomina di Macciardi, voluta dal ministro della Cultura Giuli alla guida del Massimo napoletano. “Il mio auspicio e impegno – ha sottolineato Manfredi – sarà sempre per il massimo livello di competitività internazionale del teatro”.