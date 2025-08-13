Teatro San Carlo, il sindaco Manfredi ricorre al Tar contro la nomina di Adamo Macciardi

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha depositato al Tar della Campania un ricorso per contestare la nomina di Fulvio Adamo Macciardi a sovrintendente del teatro San Carlo, chiedendone l’annullamento. Nel documento si contesta al ministro di aver proceduto alla designazione senza una formale delibera di proposta del Consiglio di indirizzo, sostituendola impropriamente – secondo Manfredi – con un semplice verbale di una riunione a cui avevano preso parte solo tre componenti del Cdi. Una decisione che, sempre secondo il ricorso, sarebbe stata assunta di fatto in via autonoma dal ministero, esautorando il ruolo deliberativo della fondazione e limitando le sue prerogative di impulso e partecipazione.