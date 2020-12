Teatro, San Carlo on line: boom di collegamenti per la prima

Sono oltre 40.000 gli utenti che fino ad oggi hanno assistito alla prima inaugurazione in streaming del Teatro di San Carlo e il trend e’ in continua crescita. I dati sono stati diffusi dal massimo napoletano all’indomani del debutto su Facebook: 6000 i commenti in tempo reale, le 17.000 interazioni. Tra gli spettatori “virtuali” di Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni anche il Ministro Dario Franceschini che ha inviato un messaggio trasmesso prima del concerto: “E’ davvero una grande gioia essere qui con voi un altro anno, quest’anno per la Cavalleria rusticana al San Carlo, a Napoli, per l’avvio di un anno che sara’ diverso dagli altri. La cultura italiana sta attraversando con la cultura di tutto il mondo come un deserto, ma alla fine di questo deserto le sale, i teatri, torneranno a riempirsi della gioia, della musica, dello spettacolo dal vivo che si chiama “dal vivo” perche’ non si puo’ privare nessuno del rapporto tra palcoscenico e platea. Pero’ questa grande capacita’ di creativita’ e di adattamento l’ha mostrata proprio il San Carlo con questa serata che viene trasmessa on line in tutto il mondo. Sono migliaia le persone che hanno comprato il biglietto e che stasera idealmente abbracciano Napoli, abbracciano il San Carlo, abbracciano la Lirica italiana. Grazie davvero a tutti voi”. Lo spettacolo, sara’ disponibile on line al costo 1,09 euro fino domani. Successivamente sara’ visibile on demand sul sito del Teatro di San Carlo per sette giorni (sempre a 1,09 euro). Nel cast alcune delle piu’ grandi voci della lirica: Elina Garanča (Santuzza) e Jonas Kaufmann (Compare Turiddu), Maria Agresta (Lola), Claudio Sgura (Alfio) ed Elena Zilio (Mamma Lucia). L’Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo sono diretti dal direttore musicale Juraj Valčuha.