Teatro San Carlo, ripartono le visite guidate. Aperti al pubblico i palchi di Rossini e Donizetti

Il Teatro di San Carlo riapre alle visite guidate. Ogni venerdì a partire dal 5 febbraio sarà possibile riscoprire i luoghi più affascinati del Massimo napoletano: la sala storica, il palco reale, il foyer e i palchi di Rossini e Donizetti, direttori del San Carlo durante l’Ottocento.La riapertura per le visite guidate, per un solo giorno a settimana, vuole essere un’opportunità per i cittadini che intendono riscoprire il proprio Teatro, e un segnale di speranza verso un graduale ritorno alla normalità. Le visite si svolgono nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti.Le visite guidate al Teatro San Carlo sono programmate tutti i venerdì in otto turni, dalle 10,30 alle 16,30, in italiano e in inglese. Ogni turno di visita può accogliere fino a un massimo di 30 visitatori. Durante la visita è obbligatorio indossare la mascherina. All’ingresso il personale dedicato provvederà alla misurazione della temperatura. I visitatori saranno, inoltre, invitati a lasciare i propri dati personali all’ingresso e questi saranno conservati per un periodo di 14 giorni. Il costo del biglietto intero è di 5 euro, per gli under 12 di 3 euro.