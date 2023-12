Teatro San Carlo, Sangiuliano replica a de Luca: Il Massimo napoletano inserito nel riconoscimento Unesco

“Volete vedere le carte? Ovviamente il San Carlo, come ha spiegato il sottosegretario Mazzi, e’ pienamente inserito nel riconoscimento dell’Unesco. (De Luca, ndr) aveva poco studiato”. Lo dice il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, rispondendo alle parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che, ieri nella sua diretta social, aveva detto: “Vorremmo sapere se nel dossier che e’ stato mandato all’Unesco e approvato dall’Unesco e’ stato inserito un riferimento al teatro San Carlo di Napoli perche’, per quello che risulta a noi, l’unica realta’ nazionale segnalata all’Unesco e’ la Scala di Milano. Vorremmo che qualcuno ci chiarisse questo dubbio perche’ se avessero mandato all’Unesco, come riferimento della cultura lirica di questo Paese, solo il teatro alla Scala, che e’ ovviamente un’eccellenza, ma non avessero fatto nessun riferimento alla grande tradizione della lirica a Napoli del teatro San Carlo, oltre che di altri grandi teatri lirici del Sud, questa sarebbe un’ennesima vergogna”.

Sangiuliano sottolinea, poi: “Noi facciamo cose concrete. A Napoli – ricorda – abbiamo avviato il piu’ grande progetto infrastrutturale e culturale d’Europa, 140mila metri quadri, il piu’ grande edificio infrastrutturale d’Europa, dicono gli studiosi; l’Albergo dei Poveri, un intervento di 140 milioni di euro; se andate alla Villa Floridiana io vi posso esibire le foto di come era qualche mese fa e com’e’ diventata oggi. Sta rinascendo questo luogo; il Maschio Angioino; il complesso dei Girolamini; stiamo acquisendo l’edificio del Monte di Pieta’ in via dei Tribunali; abbiamo inaugurato il museo Caruso”. “Anche qui in provincia di Salerno – prosegue il ministro – tantissimi interventi: abbiamo fatto un primo stanziamento per il museo di Velia. Stamattina sono stato alla Badia di Cava, dove pure a gennaio partiranno degli interventi voluti dal ministero della Cultura. A San Cipriano Picentino, in provincia di Salerno, abbiamo inaugurato un cinema che e’ stato finanziato dal ministero della Cultura, tutto si era bloccato, poi grazie al sindaco siamo riusciti a dare impulso anche a questa iniziativa”. “A Napoli – rammenta ancora Sangiuliano – c’e’ stato il congresso mondiale dell’Unesco, 194 delegazioni provenienti da tutto il mondo con la direttrice generale dell’Unesco ed ex ministro della Cultura francese, che ci ha fatto i complimenti per come stiamo lavorando e, evidentemente, anche questo fa parte di un sistema di lavoro”. “In un anno potrei fare un elenco interminato delle cose e dei fatti concreti, non delle parole, che sono stati fatti”, rivendica l’esponente di Governo, attaccando il governatore campano: “Poi c’e’ chi, invece, come Wanda Osiris, l’avanspettacolo, vuole gli applausi dopo lo scalone, ma siamo a Natale, siamo generosi e quindi con spirito natalizio lo spettacolo va bene e quindi chi fa l’imitazione di Crozza, che a sua volta imita lui, e’ un moto circolare che si articola, va bene cosi'”.