Teatro San Carlo: saranno premiate le eccellenze napoletane della cultura e dell’imprenditoria

Martedi 19 novembre, alle 18, nel foyer del Teatro San Carlo saranno premiate le eccellenze napoletane che tratteggiano la cultura e l’imprenditoria partenopea, nell’ambito del dibattito su Napoli tra tradizione, innovazione ed internazionalizzazione.

L’evento, fortemente voluto dal consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais, e da Gaetano Giudice, segretario di Napoli made, sarà presentato da Barbara Politi e sarà scandito da quatto panel nel corso dei quali saranno premiati esponenti culturali, imprenditoriali e che si sono distinti sulla scena internazionale.

Il primo panel, sullo scenario globale e strategia di intenazionalizzazione delle eccellenze napoletane, vedrà la premiazione del Direttore de Il Mattino Roberto Napoletano, di Emmanuela Spedaliere, Direttore Generale del Teatro San Carlo di Napoli, di Luigi Di Maio, Rappresentante Speciale dell’Unione Europea per la Regione del Golfo Persico, di Matteo Lorito Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, di Eike Schmidt

Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli, concluderà Gianluca Cantalammessa. II secondo Panel, sul tema eccellenze e sanità di prossimità, vedrà la premiazione di Vincenzo Santagada, Assessore alla Salute ed al verde del Comune di Napoli, Giovanni Lombardi, fondatore di Nefrocenter, Carmine Incoronato Petrone del gruppo e vedrà le conclusioni di Susy Gallo, coordinatrice del progetto Ocra.

Il terzo Panel, su audiovisuvo e musica tra tradizione, innovazione ed intelligenza artificiale sarà scandito dagli interventi e dalle premiazioni di Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco di Napoli per l’Audiovisivo, Adriana Bruni, che riceverà il Premio alla memoria di Sergio Bruni, Maurizio Carosone, che riceverà il Premio alla memoria di Renato Carosone, Giuseppe Pedersoli, che riceverà il Premio alla memoria di Carlo Pedersoli – Bud Spencer ed il riconoscimento della tradizione dei produttori del Cinema Italiano a Napoli in ricordo di Giuseppe Amato, protagonista del Cinema Italiano dal Neorealismo alla Dolce Vita, la cui premiazione sarà affidata alla Scuola di Cinema di Napoli, l’attrice Giovanna Rei. Concluderà i lavori, Alessandra Clemente, consigliera comunale. Nell’ultimo panel, sigle imprenditoriali si confronteranno sulla sfida napoletana ai mercati internazionali.

Interverranno e saranno premiati Antonio Beneduce, CEO Deltronics,Angelo Bruscino, Presidente Confidi PMI Campania, Gianni Lepre, Segretario Generale OroItaly, Giovanni Lombardi, Presidente Gruppo Tecno, Maurizio Marinella, Raffaele Marrone, presidente Confapi Napoli, Enrico Martusciello, Presidente Commissione Commercio Estero Parlamento del Mediterraneo, Marco Marzio, CEO Sartoria Sociale Palingen. Saranno poi tratteggiate da Casimiro Lieto, Project Manager Coffee fest 2025, le esperienze di promozione delle diverse eccellenze. Concluderà il consigliere comunale Gennaro Acampora.