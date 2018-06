Teatro San Carlo, scontro Regione-Comune. De Magistris: Squallido ciò che ha fatto De Luca

“È davvero molto squallido da parte di un uomo delle istituzioni, e in un luogo così alto come il San Carlo, scadere pubblicamente in un livello così basso e dicendo delle falsità. De Luca ormai fa comizi e campagne elettorali perenni”. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha replicato alle parole del presidente della Regione De Luca che ha duramente criticato l’amministrazione comunale per la quantità di risorse stanziate per il San Carlo. “Per fortuna – ha aggiunto il sindaco, al termine della conferenza – è poi intervenuta Cecilia Bartoli che ci ha riportato sul solco giusto della cultura”.