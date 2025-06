Teatro San Carlo, stasera il recital di Luca Salsi. Al piano Nelson Calzi

Luca Salsi è il protagonista del prossimo recital in programma al Teatro di San Carlo per la Stagione di Concerti 2024-25: venerdì 6 giugno alle ore 19 sarà sul palcoscenico del Lirico di Napoli accompagnato, al pianoforte, da Nelson Calzi. Il programma intreccia lirismo, introspezione e dramma in un percorso musicale che attraversa il tardo Ottocento e il primo Novecento. Apre con quattro romanze di Francesco Paolo Tosti, tra le più note del suo repertorio: “L’ultima canzone”, “Non t’amo più”, “Sogno” e “L’alba separa dalla luce l’ombra”. Segue il “Notturno”, op. 70 n. 2 di Giuseppe Martucci, pagina pianistica di intensa cantabilità e atmosfera rarefatta, ponte ideale verso i “Tre sonetti del Petrarca” di Franz Liszt, sintesi tra parola poetica e scrittura pianistica che restituisce l’universo del Canzoniere. Il programma si addentra, dunque, nelle opere di Giuseppe Verdi: “Se al nuovo dì pugnando” evoca lo slancio patriottico de “La battaglia di Legnano”, mentre “O vecchio cor che batti” e “Pietà, rispetto, onore”, rispettivamente da “I due Foscari” e “Macbeth”, danno voce al conflitto interiore e alla tensione drammatica dei personaggi. Parentesi pianistica con “Widmung”, il celebre Lied di Robert Schumann proposto nella trascrizione di Franz Liszt. Nuova finestra sul teatro verdiano con tre scene tratte da “Don Carlo”, “Otello” e “Falstaff”: il tormento individuale di “Per me giunto… Io morrò”, la visione nichilista del mondo espressa in “Credo in un Dio crudel” e la corrosiva parodia dell’ideale cavalleresco in “L’onore! Ladri!”.

La straordinaria carriera di Luca Salsi lo ha portato a interpretare ruoli importanti sui più grandi palcoscenici del mondo: Metropolitan di New York, Royal Opera House, Bayerische Staatsoper, Festival di Salisburgo, Staatsoper di Berlino, Liceu di Barcellona, la Scala, Maggio Musicale Fiorentino, Opera di Roma, San Carlo di Napoli, Concertgebouw di Amsterdam e il Teatro Real di Madrid. Ha lavorato, inoltre, con grandi direttori d’orchestra quali, per citarne alcuni, Muti, Chailly, Gergiev, Gatti, Dudamel, Luisotti, e con eminenti registi teatrali come Carsen, Ana, Herzog, Zeffirelli, McVicar e Michieletto.

Nelson Calzi, una volta conclusi gli studi, intraprende presto un’intensa attività come pianista accompagnatore collaborando con Magda Olivero, Carlo Bergonzi, Giovanna Canetti e Vittorio Terranova. È Maestro Collaboratore di Sala presso il Teatro alla Scala di Milano, dove ha collaborato con i più importanti direttori d’orchestra e registi degli ultimi venti anni in oltre un centinaio di produzioni. Collabora regolarmente con Enti Lirici e Concorsi Internazionali di canto quali il Concorso Internazionale Francisco Viñas di Barcellona, il Teatro Semperoper di Dresda ed il Festival di Glyndebourne.

Il programma

Francesco Paolo Tosti, “L’ultima canzone”/ “Non t’amo più”/ “Sogno”/ “L’alba separa dalla luce l’ombra”

Giuseppe Martucci, “Notturno per pianoforte op.70, n.2”

Franz Liszt, Tre sonetti del Petrarca, “Pace non trovo”/ “Benedetto sia ‘l giorno”/ “L’vidi in terra angelici costumi”

Giuseppe Verdi, La battaglia di Legnano, “Se al nuovo dì pugnando” / I due Foscari, “O vecchio cor che batti” / Macbeth, “ Pietà, rispetto, onore”

Franz Liszt/Robert Schumann, “Widmung”

Giuseppe Verdi, Don Carlo, “Per me giunto… Io morrò”/ Otello “Credo in un Dio crudel”/Falstaff, “L’onore! Ladri!”