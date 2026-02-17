Teatro Sannazaro in fiamme, istituzioni unite. Fico e Manfredi promettono: Rinascerà come prima

Un incendio nelle prime ore del mattino ha colpito il Teatro Sannazaro, nel quartiere Chiaia di Napoli. Le fiamme hanno investito uno dei luoghi simbolo della cultura cittadina, provocando sgomento e dolore nel mondo istituzionale e artistico.

“Il rogo del teatro Sannazaro, avvenuto nelle prime ore del giorno nel quartiere Chiaia di Napoli, ci addolora e lascia sgomenti. Un pezzo della storia e dell’identità di Napoli che brucia è una ferita per tutti”, ha dichiarato il presidente della Regione Campania Roberto Fico.

Il presidente ha espresso “profonda vicinanza e solidarietà alle persone coinvolte, alla proprietaria e direttrice artistica del Teatro, Lara Sansone, e a tutte le maestranze del Sannazaro”, assicurando che “insieme al Comune di Napoli faremo di tutto per restituire il teatro alla città”.

Il sostegno del Comune e l’attenzione alle famiglie evacuate

Cordoglio anche da Palazzo San Giacomo. “Grande dolore a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la Città di Napoli per questo evento così doloroso per la famiglia Sansone, gli artisti e la cultura napoletana. Siamo pronti a sostenere in qualsiasi modalità concreta insieme alla Regione la rinascita del Teatro Sannazaro: non li lasceremo soli. E ci stiamo adoperando per le famiglie evacuate nelle vicinanze”, ha affermato il sindaco Gaetano Manfredi.

Sul posto si è recato anche l’assessore regionale alla Cultura Nini Cutaia, che ha parlato di “sentimento di profonda vicinanza” e ha sottolineato come la Regione stia seguendo con attenzione l’evolversi della situazione. “I Vigili del Fuoco, cui va un sentito ringraziamento, sono impegnati da ore per domare le fiamme. Vicinanza a tutte le persone toccate da questo doloroso evento, con la speranza che i danni alla salute e alle cose non siano gravi”, ha dichiarato.

L’incendio al Teatro Sannazaro riaccende i riflettori sulla fragilità del patrimonio culturale cittadino. Ora la priorità è la messa in sicurezza dell’area e la verifica dei danni, mentre istituzioni e comunità culturale promettono un impegno comune per restituire alla città uno dei suoi palcoscenici storici.