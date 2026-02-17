Teatro Sannazaro, la Bcc Napoli pronta a sostenere la rinascita

Il Teatro Sannazaro al centro di un appello alla responsabilità collettiva. Dopo le difficoltà che hanno colpito lo storico palcoscenico napoletano, arriva la disponibilità della Banca di Credito Cooperativo di Napoli a sostenere un percorso di rilancio insieme ai proprietari e all’amministrazione comunale.

A intervenire è il presidente dell’istituto di credito, Amedeo Manzo, che sottolinea il valore simbolico e culturale del teatro per la città.

“Il Teatro Sannazaro rappresenta la storia della città e tocca a noi tutti essere vicini a chi è stato protagonista della cultura partenopea. La Banca di Credito Cooperativo di Napoli è da subito disponibile ad affiancare i proprietari e l’amministrazione comunale con un sostegno finanziario per far sì che risorga al più presto quel palco sul quale tanti grandi attori hanno rappresentato la cultura e la tradizione della nostra città.

Siamo vicini ai proprietari in particolare, e ai tanti lavoratori dello spettacolo, gli attori, i macchinisti, per risollevare il teatro”.

L’istituto si dice dunque pronto a fare la propria parte per consentire la riapertura del teatro e la ripresa delle attività, con un intervento finanziario che possa contribuire concretamente alla rinascita di uno dei luoghi simbolo della scena partenopea.

