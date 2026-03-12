Il Teatro Sannazaro sarà acquistato dallo Stato, il ministro Giuli: Rinascerà come una fenice

Il Teatro Sannazaro di Napoli, distrutto da un incendio divampato all’alba del 17 febbraio scorso, diventerà patrimonio dello Stato. L’annuncio è arrivato dal ministro della Cultura Alessandro Giuli, al termine di un vertice che si è svolto negli uffici della Prefettura del capoluogo campano.

L’obiettivo è duplice: acquisire l’edificio storico e garantire la continuità della stagione teatrale, individuando nel frattempo uno spazio alternativo dove proseguire gli spettacoli, ipotesi che potrebbe concretizzarsi anche all’interno del Palazzo Reale di Napoli.

All’incontro hanno partecipato il prefetto Michele di Bari, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il sindaco Gaetano Manfredi, oltre ai proprietari dell’immobile di via Chiaia e ai gestori del teatro.

Un acquisto per salvare storia e identità del teatro

“È stata una riunione molto concreta”, ha dichiarato Giuli, sottolineando la rapidità con cui il prefetto ha avviato il confronto tra le istituzioni e le parti coinvolte.

Il ministro ha spiegato che l’operazione non riguarda semplicemente l’acquisizione di un edificio danneggiato dal fuoco. “I proprietari non stanno vendendo delle ceneri. Il ministero sta acquistando un blasone, un posto che ha un’anima. Non sono ceneri ma i resti di un incendio da cui rinascerà come una fenice un magnifico Sannazaro”.

Secondo Giuli, tutte le istituzioni presenti al tavolo – Prefettura, Comune, Regione e ministero – condividono l’obiettivo di garantire continuità alla storica realtà teatrale. “Tutti vogliamo che il Sannazaro torni nel suo teatro sapendo che quell’anima continuerà ad essere viva ed operante”.

Il valore dell’acquisizione non è stato ancora quantificato, ma il ministro ha assicurato tempi rapidi: “Saremo veloci”. La gestione del dossier potrebbe essere affidata direttamente al ministero oppure a una struttura commissariale che seguirà le fasi dell’operazione.

Alla domanda sui tempi concreti per chiudere l’acquisto, Giuli ha risposto con una battuta: “Io direi ieri”.

Un teatro simbolo della scena napoletana

Il Teatro Sannazaro fu inaugurato il 26 dicembre 1847 e in quasi due secoli di attività ha ospitato alcune delle pagine più significative della storia del teatro italiano, in una sala elegante nel cuore di via Chiaia, nel pieno del salotto buono della città.

Tra gli episodi più evocativi della sua storia c’è l’incontro tra Luigi Pirandello e Eduardo De Filippo, che proprio qui avviarono un rapporto di amicizia e collaborazione artistica.

Sul palcoscenico del Sannazaro sono andate in scena anche le commedie di Eduardo Scarpetta, le interpretazioni di Nino Taranto e dei fratelli De Filippo. Tra le grandi interpreti internazionali che si sono esibite nella sala figurano inoltre Eleonora Duse e Sarah Bernhardt.

La prospettiva dell’acquisizione pubblica apre ora la strada alla ricostruzione e alla rinascita di uno dei teatri più simbolici della tradizione culturale napoletana.