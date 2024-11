Teatro: Serena Autieri debutta al Cilea con il nuovo spettacolo “La Serendipity”

L’attrice, cantante e showgirl napoletana Serena Autieri torna nella sua città con un evento musicale imperdibile: dal 14 al 17 novembre, il Teatro Cilea ospiterà “La Serendipity”, un nuovo spettacolo che si presenta come un omaggio vibrante e coinvolgente alla tradizione musicale italiana. Questo debutto rappresenta un momento significativo nella carriera dell’artista, che ha saputo conquistare il pubblico con il suo talento poliedrico e la sua eleganza.

Lo spettacolo è prodotto da Enrico Griselli, che vanta numerosi successi nel panorama teatrale italiano, con opere tra cui si annoverano titoli classici internazionali quali “Vacanze Romane” e “My Fair Lady” e titoli inediti come “Diana & Lady D”, “La Sciantosa”, “Rosso Napoletano”, “Santo Piacere” ed altri.

Lo Spettacolo è arricchito dalle orchestrazioni musicali ideate per l’occasione dal Maestro Enzo Campagnoli, che ha accompagnato Serena in numerosi contesti teatrali, sinfonici, radiofonici e televisivi.

La Serendipity è un viaggio tra le melodie e le emozioni che caratterizzano la cultura italiana e partenopea con arrangiamenti eseguiti da un’orchestra di sedici elementi.

Serena Autieri, con la sua ammaliante voce, guiderà il pubblico attraverso un percorso che celebra la “napoletanità” e i suoi colori, esplorando i vicoli della tradizione “romanesca” e i codici del caffè concerto e del varietà. Con una selezione di classici della musica partenopea, l’artista offrirà anche un toccante tributo a due icone della musica italiana: il celebre brano “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini e il leggendario “Volare” di Domenico Modugno, entrambi reinterpretati con il suo inconfondibile stile elegante e passionale.

Questo spettacolo non è solo un’occasione per vedere Serena Autieri in una veste nuova, ma rappresenta anche un momento di condivisione e celebrazione della cultura musicale italiana, unendo generazioni e creando un ponte tra passato e presente.

“La Serendipity” è un evento musicale che promette di lasciare un segno indelebile nella memoria degli spettatori.

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del Teatro Cilea e online presso https://www.etes.it/sale/ calendar/80369/SERENA+AUTIERI+ -+NUOVO+SHOW .