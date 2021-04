Teatro, Spartafelix: nuovo progetto online di Lello Arena e Luciano Melchionna

Performance interattive che portano online la magia del rapporto tra artista e spettatore: è ispirata a questa visione, Spartafelix, la piattaforma digitale di intrattenimento ideata da Lello Arena e Luciano Melchionna che domenica 4 aprile, alle ore 15, farà il suo debutto all’indirizzo www.spartafelixland.eu Messo a punto durante i ripetuti lockdown, il progetto si pone un duplice obiettivo. Da un lato, vuole essere un’immediata, ulteriore opportunità di lavoro per gli artisti da tempo costretti all’inattività. Dall’altro, vuole proporre una nuova modalità di fruizione del talento e della fantasia che, puntando sull’interazione, sfrutti appieno le potenzialità del mondo digitale per superare la logica passiva e fredda dello streaming.”Spartafelix utilizza le tecnologie più avanzate per emozionare il pubblico con forme espressive inedite e ambiti di rappresentazione poco esplorati” hanno dichiarato Lello Arena e Luciano Melchionna “Il teatro non può fare a meno del pubblico in presenza, per questo motivo abbiamo cercato di rendere il più possibile ‘live’ e interattivo lo scambio creativo tra attori e spettatori. SpartaFelix avrà la forma di un sito internet, raggiungibile sia in modalità desktop che mobile. Digitando l’indirizzo www.spartafelixland.eu, dopo la registrazione si potrà attraverso una gallery scegliere al costo di 1 euro la performance che durerà 15 minuti. Le performance saranno fruibili in diretta tutti i giorni – tranne il lunedì: unica analogia con il teatro è appunto il giorno di riposo – dalle 15 alle 17 e dalle 22 a mezzanotte. Nel cast di Spartafelixland gli stessi creatori, in due krypte diverse: Lello Arena con la stanza “Dicitencello a Lello” e Luciano Melchionna metterà a frutto l’esperienza maturata con “Dignità Autonome di Prostituzione”, lo spettacolo portato con successo in giro per l’Italia e la Spagna. Tra i nomi anche Maria Bolignano, Sabba, Emanuela Gabrieli la dj Anfisa Letyago. Il calendario delle performance disponibili su Spartafelix sarà aggiornato periodicamente, lasciando stabilmente spazio all’ingresso di nuovi artisti. Insomma, Spartafelix è un atto di resilienza creativa che risponde alla desertificazione pandemica delle sale da spettacolo mettendo le opportunità tecnologiche al servizio dell’intrattenimento alto e coinvolgente.