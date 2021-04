Teatro, “Spartafelix”: sold out per il progetto web di Lello Arena e Luciano Melchionna

Buona la prima “digitale”: Spartafelix, la piattaforma di intrattenimento ideata da Lello Arena e Luciano Melchionna, ha visto un vero e proprio sold out con più di 1000 utenti collegati al suo debutto domenica 4 aprile. Il progetto, tramite il portale www.spartafelixland.eu, permette di assistere tutti i giorni (tranne il lunedì) a una performance creata ad hoc di 15 minuti e al costo simbolico di un euro. Grazie all’uso delle video call, gli utenti possono interagire con l’artista in un live act sempre nuovo e diverso. Spartafelix supera così la fredda logica dello streaming, ridando al teatro il contatto con il suo pubblico. Al tempo stesso crea per gli artisti, da tempo costretti all’inattività, un’immediata ulteriore opportunità di lavoro. Ogni attore gestisce una ‘krypta’. A mettersi in gioco sono gli stessi creatori del progetto: Lello Arena con la stanza “Dicitencello a Lello”, una sorta di sfogatoio, dove chiunque si potrà liberare delle proprie angosce trovando conforto in consigli terapeutici non convenzionali. Dal canto suo, Luciano Melchionna mette a frutto l’esperienza maturata con il fortunato spettacolo “Dignità Autonome di Prostituzione” affidando la guida della sua krypta ad Anya, prostituta slovacca ovvero Betta Cianchini. Imperdibili, poi, le performance di Giorgia Trasselli, la famosa ‘tata’ di casa Vianello; di Maria Bolignano, felice interprete di tanti personaggi comici televisivi, e di uno dei più famosi ‘morti di Gomorra’ come Luciano Giugliano. Ma Spartafelix dà ampio spazio alla musica: la krypta animata da Sabba, già vincitore di The winner is 2017, con originali music talk; la cantante Emanuela Gabrieli, già scelta da Ferzan Ozpetek per il film Mine vaganti, con un vero e proprio juke-box vivente; la violinista H.E.R., al secolo Erma Castriota, e la partecipazione di Anfisa Letyago, dj siberiana cresciuta a Napoli. Il calendario delle performance disponibili su Spartafelix sarà aggiornato periodicamente, lasciando stabilmente spazio all’ingresso di nuovi artisti. Lello Arena e Luciano Melchionna illustreranno al pubblico il progetto Spartafelix all’evento che si svolgerà il 22 aprile alle ore 19.00 presso il flagship Glo di via Gorizia, 34 a Milano e che sarà trasmesso in diretta sulle pagine Facebook e Instagram Glo Italia.