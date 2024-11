Teatro: Trianon Viviani, gli omaggi a Mario Scarpetta, Angela Luce ed Ennio Morricone

Il Trianon Viviani propone quattro giorni di omaggi dedicati a tre grandi figure del mondo del teatro e della musica. Ripercorreremo la luminosa vita professionale e umana di una cantante e attrice di oggi, Angela Luce. E la carriera di due artisti di ieri: l’attore e regista Mario Scarpetta, nel ventesimo anniversario della sua scomparsa prematura, erede della storica dinastia teatrale napoletana che inaugurò il teatro di Forcella nel 1911; ed Ennio Morricone, il compositore premio Oscar alla carriera per la sua produzione per il cinema. Si inizia giovedì 14 novembre con la serata dedicata a Mario Scarpetta: alle 20, l’inaugurazione della mostra iconografica “Il sorriso e l’attore”, curata da Pino Miraglia; alle 20:45, un incontro con il figlio Eduardo, quinta generazione della famiglia che ha fatto la storia del teatro napoletano, insieme al critico Giulio Baffi, Marisa Laurito e Gianni Pinto; e, alle 21, lo spettacolo “Viva gli sposi”, il suo divertissement teatrale, diretto da Massimo Andrei. Venerdì 15 e sabato 16 novembre, alle 21, Thayla Orefice sarà protagonista di “Senza ipocrisia”, lo spettacolo, scritto da Giovanna Castellano e diretto da Bruno Garofalo, che rende omaggio ad Angela Luce. Alla “prima”, l’artista riceverà un premio per la sua intensa e prestigiosa carriera musicale, teatrale e cinematografica. Chiude la settimana, domenica 17 novembre, alle 20, il tributo a Ennio Morricone: il chitarrista Mauro Di Domenico, amico del compositore per ventisette anni, presenta “La leggenda Morricone”, con la partecipazione di Nicola Di Pinto, Lino Vairetti degli Osanna e la Good fellas orchestra. Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania. Il teatro della Canzone napoletana ringrazia Mister Bio wine per la collaborazione.