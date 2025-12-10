Teatro urbano degli artisti di strada: contributi Mic per 500mila euro

Il ministero della Cultura comunica di aver assegnato 500mila euro, con l’apposito bando ‘Teatro urbano e sociale‘, a favore dei soggetti che promuovono teatro urbano, sociale e festival realizzati con l’impiego esclusivo degli artisti di strada. Si tratta di interventi che riconoscono il valore di un settore che alimenta l’arte, la coesione e l’inclusione direttamente negli spazi urbani e nelle comunità locali. Dalle valutazioni della Commissione consultiva per il teatro emergono come principali assegnatari realtà consolidate del panorama nazionale. Tra queste, il Teatro Biondo di Palermo, che ottiene uno dei contributi più alti grazie alla qualità progettuale; l’Associazione Culturale Artime di Fermo e Il NaufragarMedolce di Roma, entrambe premiate per la forte capacità di integrazione con il tessuto urbano; il Centro Teatrale Universitario Cesare Questa di Pesaro e Urbino e l’APS Trerrote di Napoli, tra i soggetti più significativi nell’ambito del teatro sociale. Ulteriori contributi rilevanti sono stati attribuiti anche a progetti con forte impatto territoriale, come L’Ufficio Incredibile di Parma, Latium e Teatro 7 Off di Roma, oltre a percorsi innovativi di ricerca e comunità teatrale riconosciuti in diverse regioni italiane.