Teatro, Vincenzo Salemme in tournée con “Ogni promessa è debito”

Roma, 28 lug. (askanews) – Dopo il successo della stagione invernale nei principali teatri italiani, Vincenzo Salemme torna con la sua nuova commedia “Ogni promessa è debito” in una tournée estiva che toccherà numerose location della Penisola, da Caserta a Lecce, da Trani a Roma, con il gran finale a Napoli.

“Il voto religioso, la promessa di donare una cospicua cifra in danaro alla Santa protettrice del proprio paese, valgono comunque, anche se fatti da un sonnambulo in dormiveglia? – si chiede Salemme nello spettacolo – è proprio quello che accade a Benedetto Croce, proprietario di una piccola pizzeria sulla spiaggia di Bacoli. L’uomo, a bordo di una barca, finisce sugli scogli, ritrovandosi disperso in mare insieme ai suoi figli e al suo cameriere di sala. Privo di sensi, per un colpo in testa, durante l’incidente, riesce a rivolgersi a Sant’Anna e lancia un messaggio alla radio di bordo: ‘Vi prego, se venite a salvarci, io faccio un voto a Sant’Anna, prometto di donare 5.557.382 euro e 60 centesimi!’. Una barca raccoglie il suo appello e li soccorre. Il fatto è che Benedetto Croce, una volta risvegliatosi dallo svenimento, non ricorda proprio nulla di tutto questo. Ma, una volta tornato a casa, tutti gli chiedono di quel voto…”.

“La domanda vera è: perché, seppure da sonnambulo, decidere di donare una cifra così alta e soprattutto così precisa al centesimo? Questi soldi esistono o sono solo il frutto di una inspiegabile e oscura spinta dell’inconscio? Come farà Benedetto a districarsi fra tutte queste domande? Soprattutto come farà a sottrarsi alla regola non scritta nel codice legale, ma in quello dell’etica popolare che ci obbliga a rispettare le promesse solenni perché come sappiamo bene'”ogni promessa è debito!!?'”.

“Ogni promessa è debito”, scritta e diretta da Vincenzo Salemme, è prodotta da Chi è di scena, il tour italiano è organizzato e distribuito da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Stefano Francioni Produzioni. Biglietti in vendita su Ticketone.it. Il tour partito da Caserta, prosegue a Lecce dal 3 agosto, il 4 agosto sarà a Trani, il 10 agosto a Sabaudia, l’8 settembre a Macerata, il 10 settembre a Pisa, il 13 a Roma e il 20 e 21 a Napoli.