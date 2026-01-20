Tech, esperto Temporelli: “sistemi per trattamento acqua possono risolvere problemi inquinamento”

(Adnkronos) – “I sistemi di trattamento dell’acqua possono risolvere tutti i problemi legati all’eventuale inquinamento. I sistemi di trattamento al punto d’uso, cioè quelli installati al rubinetto, vengono utilizzati principalmente per migliorare le caratteristiche organolettiche dell’acqua. Tuttavia, grazie all’adozione di particolari elementi filtranti, come i carboni attivi, membrane o microfiltri, possono anche rimuovere eventuali sostanze indesiderabili. L’importante, in questi casi, è la manutenzione periodica che deve essere effettuata e affidarsi per l’acquisto e la manutenzione ad aziende qualificate e a personale adeguatamente formato”. Sono le parole di Giorgio Temporelli, esperto in normativa e tecnologie per il trattamento delle acque, al talk organizzato oggi a Milano da Culligan, ‘L’acqua del futuro è smart’.

“Va sfatato il mito che l’acqua calcarea, cioè l’acqua dura, faccia venire i calcoli renali, che è il pensiero più diffuso. I calcoli renali sono formati essenzialmente da ossalato di calcio, che è prodotto dal metabolismo della persona, piuttosto che ingerito attraverso cibi e vegetali, mentre il calcare presente nell’acqua è carbonato di calcio e non c’entra nulla. Calcio e magnesio fanno bene alla salute umana – spiega l’esperto Temporelli – Diverso è , invece, l’impatto del calcare sulla tecnologia. Sappiamo, infatti, che gli impianti soffrono per la presenza di calcare. Questa problematica l può essere ridotta con l’adozione di opportune tecnologie, come gli addolcitori”.

“I Pfas sono considerati inquinanti eterni e da almeno dieci anni se ne parla in modo approfondito. Sono sostanze molto pericolose poiché estremamente persistenti nell’ambiente, grazie alla loro composizione, il legame fluoro-carbonio, che le rende praticamente indistruttibili. Essi permangono nell’ambiente e sono presenti ovunque, anche nelle fonti di alimentazione come cibi e acqua – illustra – Un dato che desta particolare preoccupazione. La nuova normativa li attenziona infatti con tre parametri. I Pfas si possono rimuovere efficientemente – e questo è stato visto dai gestori di acquedotto – con i carboni attivi o, per quelli con la catena ultra corta, con tecnologie più spinte, come l’osmosi inversa”.

“Similmente ai Pfas, anche le microplastiche sono considerate inquinanti eterni e si accumulano nell’ambiente – sottolinea Temporelli – La loro presenza nell’acqua è accertata e ci sono molti studi che attestano che l’ingestione di microparticelle di plastica si aggira nell’ordine delle decine di migliaia all’anno. Per rimuoverle dall’acqua servono sistemi di microfiltrazione o ultrafiltrazione, dato che si tratta di particelle solide con dimensioni micrometriche”, conclude.