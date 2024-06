Tech-Savvy, transizione digitale e verde: candidature entro il 28 giugno

Il progetto Bridgesmes ha lanciato il bando Tech-Savvy, in scadenza il 28 giugno 2024, che mira a guidare la transizione digitale e verde delle Pmi europee, promuovendo i principi dell’Industria 5.0, ossia resilienza, sostenibilità e centralità umana.

Le Pmi selezionate riceveranno un pacchetto di supporto completo, che include: Investment Readiness Support, analisi personalizzata e guida per migliorare la prontezza all’investimento in vari ambiti come leadership, prodotto, mercato e strategia finanziaria; Business Support Services, servizi su misura in base al livello di prontezza all’investimento, tra cui business modeling, pianificazione, strategie di ingresso nel mercato, scouting finanziario e gestione della proprietà intellettuale. E ancora: partecipazione a webinar interattivi su gestione dell’innovazione, strategia di ingresso nel mercato e strategia finanziaria; accesso ai finanziamenti, supporto nell’accesso a diverse fonti di finanziamento, tra cui equity, debito, strumenti ibridi e sovvenzioni, adattati al livello di prontezza all’investimento delle aziende; servizi di training e mentoring, mentori esperti che forniscono guida e supporto su misura per affrontare esigenze e sfide specifiche; opportunità di networking e collaborazione, partecipazione ad hackathon ed eventi di matchmaking progettati per favorire collaborazioni tra Pmi pilota e tecnologiche, creando partnership per l’adozione e la distribuzione delle tecnologie.

Possono partecipare Pmi innovative e start-up, stabilite in uno Stato membro dell’UE o in un Paese Associato a Horizon Europe, che sviluppano tecnologie hardware o software avanzate nei cinque ecosistemi industriali in cui opera Bridgesmes: mobilità, trasporti e automotive; aerospazio e difesa; industrie culturali e creative; elettronica; turismo.