Techmade, a Pharmexpo la presentazione degli smartwatch “alleati” del benessere

Conferenza stampa domani a Pharmexpò, il Salone dell’industria farmaceutica che si terrà a Napoli alla Mostra D’Oltremare, per l’azienda Techmade, realtà campana che opera nel campo della produzione di tecnologia di consumo. Da oggi gli smartwatch Techmade, disegnati e progettati in Italia, saranno disponibili per le migliori farmacie italiane. La linea dedicata a salute e benessere sarà ufficialmente presentata domani in un evento dal titolo “Gli smartwatch come alleati per il benessere”, con la partecipazione del dottor Wladimiro Fiorini.