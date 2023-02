Techmade, nuovo spot per l’azienda campana: da domenica ad Amici

Sarà on air a partire da Domenica 26 febbraio durante la trasmissione Amici il nuovo spot televisivo di Freetime, lo smartwatch più giovane e dinamico di Techmade. Sessanta secondi per tre domeniche consecutive durante il celebre talent show ideato, scritto e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, per raccontare quello che è più di un accessorio: un alleato stiloso e accessibile che, da oggi, è ancora più smart, con un nuovo schermo, batteria 140mAh, la possibilità di monitorare il ciclo mestruale e di fare un cardio test (frequenza cardiaca, pressione sanguigna, ossigenazione).

Techmade è l’azienda campana che dal 2014 realizza smartwatch e tecnologia di consumo che si distingue per costi accessibili e design 100% italiano. Per prima ha distribuito i suoi accessori nelle gioiellerie e recentemente ha lanciato la gamma dedicata al benessere nelle farmacie italiane.

Per lo spot televisivo è stato scelto il modello Freetime, il più giovane e versatile nell’ampia gamma, con oltre 50 stili tra pattern contemporanei e colorazioni, in linea il pubblico di Amici, format di successo che scopre, coltiva e promuove il talento di giovani artisti del mondo della musica e della danza.

“E’ una grande emozione vedere i nostri prodotti in televisione – racconta Mario de Sena, fondatore e amministratore di Techmade – i nostri competitor sono marchi internazionali, è un orgoglio per me, portare al grande pubblico i miei prodotti. Abbiamo scelto una trasmissione come Amici perché vicina ai nostri valori: dinamismo, impegno e accessibilità distinguono i nostri prodotti, ci piace immaginare una tecnologia indossabile e utile ogni giorno anche dai più giovani”.

Lo spot andrà in onda sulle reti Mediaset durante le puntate della domenica di Amici dal 26 febbraio al 12 marzo.

Techmade Srl è un’azienda italiana specializzata nel settore dell’information technology, & consumer electronics nasce in Campania nel 2005 dall’idea di progettare, produrre e commercializzare accessori per computer.

Nel 2014 è stata avviata la produzione degli smartwatch.

Techmade è stata la prima azienda italiana a inserire gli smartwatch nel settore gioielleria.

Da oltre 15 anni soddisfa le esigenze dei clienti con prodotti tecnologici affidabili, di alta qualità e convenienza. Negli ultimi anni, la vision di Techmade l’ha portata a definire le basi di quello che è il più ambizioso dei progetti in essere: sfruttare le competenze acquisite nell’ambito della tecnologia di consumo per contribuire a migliorare la qualità della vita. Utilizzare sempre di più l’innovazione digitale come alleato del benessere.