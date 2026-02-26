Techvisory: aumento di capitale con investitori istituzionali per accelerare la crescita

Techvisory, società d’eccellenza nel panorama ICT fondata e presieduta da Franco Bernabè, annuncia la conclusione di un’importante operazione di aumento di capitale interamente sottoscritto da primari investitori istituzionali.

Le nuove risorse finanziarie sono destinate a dare un’accelerazione decisiva al piano industriale della Società, focalizzato sull’evoluzione di TextGenius, la piattaforma proprietaria di Intelligenza Artificiale progettata per ottimizzare i processi aziendali e i servizi professionali attraverso benefici di costo misurabili.

L’aumento di capitale si inserisce in una strategia di crescita ambiziosa, sia organica che per linee esterne, in un mercato dell’IA verticale che richiede oggi ingenti investimenti infrastrutturali e un go-to-market tempestivo. Nello specifico, i fondi saranno impiegati per Ricerca e Sviluppo: individuazione di nuove soluzioni tecnologiche destinati alle imprese e alla Pubblica Amministrazione complementari a TextGenius; Espansione Commerciale: supporto alle politiche di vendita nei mercati chiave della Società; Operazioni Straordinarie: consolidamento della posizione competitiva della Società attraverso operazioni straordinarie funzionali al progetto.

L’eccellenza tecnologica di TextGenius, attiva in ambiti critici quali il Legale, la Compliance e il Procurement, si distingue per la capacità di soddisfare requisiti stringenti di accuratezza e controllo. A differenza delle soluzioni generaliste di IA, la piattaforma garantisce il pieno rispetto della normativa europea e italiana in materia di privacy e della proprietà intellettuale, offrendo percorsi interamente tracciabili e documentati che assicurano trasparenza e sicurezza nei processi decisionali.

Franco Bernabè, Presidente e socio di controllo di Techvisory, ha dichiarato: “L’ingresso di primari investitori istituzionali rappresenta un passaggio fondamentale che conferma la qualità del nostro progetto industriale e la forza delle nostre tecnologie. In un mercato in forte espansione, queste risorse ci permetteranno di accelerare sul fronte dell’innovazione e di rafforzare la nostra presenza nei settori chiave, cogliendo le opportunità di sviluppo nel medio-lungo periodo”.

Raimondo Zizza, CEO di Techvisory, ha aggiunto: “TextGenius è già una realtà operativa presso grandi aziende italiane, dove sta dimostrando di poter generare un rapido ritorno degli investimenti e una riduzione sensibile dei costi operativi fin dai primi mesi di utilizzo. Il nostro obiettivo è permettere alle aziende di consolidare la propria leadership valorizzando il capitale umano grazie all’integrazione strategica dell’IA”.