Tecma solutions lancia una piattaforma per agevolare l’accesso al mutuo ipotecario

Tecma Solutions, un’azienda leader nel campo dello sviluppo di piattaforme software e contenuti digitali per il settore immobiliare, e Crea.Re Digital, una società fintech specializzata nella mediazione di mutui ipotecari per l’acquisto di immobili, hanno annunciato una partnership strategica coinvolgente alcuni dei principali istituti di credito italiani. Questa collaborazione innovativa prevede un’integrazione tecnologica mirata a semplificare il processo di accesso al mutuo ipotecario per l’acquisto di nuove proprietà in fase di costruzione.

La notizia di questo importante traguardo è divulgata da Tecma durante un incontro con la stampa, operatori nel settore immobiliare, i dirigenti di Crea.Re Digital e i vertici degli istituti di credito coinvolti o in procinto di finalizzare le convenzioni. Tra questi istituti figurano Intesa Sanpaolo, UniCredit, Bper, Credit Agricole ed Avvera (Gruppo Credem), i quali detengono una quota di mercato stimata superiore al 50%.

Attualmente, le soluzioni di finanziamento per i progetti immobiliari in fase di costruzione spesso provocano rallentamenti nell’interazione tra domanda e offerta nel mercato dei mutui ipotecari. Da un lato, gli acquirenti di nuove proprietà cercano le migliori condizioni di mercato per ottenere un mutuo, mentre, dall’altro, gli operatori nel settore delle nuove costruzioni e gli istituti di credito cercano clienti adatti alle proprie soluzioni creditizie.

In questo contesto complesso, reso ancora più impegnativo dall’ascesa rapida dei tassi di interesse, la partnership è stata concepita per rispondere prontamente alle mutate esigenze di tutti gli attori coinvolti: acquirenti, sviluppatori immobiliari, operatori attivi nella commercializzazione delle nuove costruzioni e istituti di credito. L’obiettivo è semplificare l’accesso al mutuo ipotecario attraverso una strategia che accelera l’interazione tra domanda e offerta tramite un elemento comune: la tecnologia.

Questo nuovo format permetterà a tutti i clienti che acquistano una casa in progetti immobiliari supportati dalla piattaforma tecnologica di Tecma di accedere, attraverso il software ‘Loan Configurator‘, a offerte di mutuo personalizzate e adattate specificamente per l’operazione immobiliare in questione. Ciò avverrà grazie al contributo di Crea.Re Digital, un operatore specializzato nella mediazione digitale del credito, iscritto all’albo OAM. Questo mix di prodotto e servizio sarà esclusivo per i nuovi sviluppi residenziali, portando vantaggi a tutti i partecipanti: operatori del settore (acquisto più sereno con le migliori condizioni di mercato), clienti finali (processo semplificato e veloce), e banche (raggiungimento di clienti target per le nuove costruzioni). Si tratta di un sistema semplice, rapido, gratuito e completamente digitale.