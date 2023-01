Tecnam, ecco il nuovo logo. Giovanni Pascale: Riflette il nostro desiderio di crescere ancora nel mondo

Tecnam svela il suo nuovo logo aziendale, “un aggiornamento fresco e moderno – si legge in una mota – che riflette l’evoluzione e la crescita dell’azienda fondata nel 1948 dai Luigi e Giovanni Pascale”. L’impresa, prosegue il comunicato, ha attraversato “diverse epoche dell’aviazione, prima con Partenavia, poi, negli anni ’80, con Tecnam. Quando i fratelli Pascale fondarono Tecnam, il mercato dell’Aviazione Generale stava attraversando uno dei suoi momenti più difficili. La missione di Tecnam all’epoca era quella di produrre parti per altri produttori come Boeing, ATR, Agusta-Westland. Negli anni ’90, Tecnam ha assunto una posizione di leadership nel settore guidando la rivoluzione dell’Aviazione Sportiva Leggera e oggi sale sul podio tra i principali produttori di Aviazione Generale al mondo. Ogni anno Tecnam consegna centinaia di aerei alle più riconosciute organizzazioni di addestramento al volo, operatori commerciali e proprietari privati ​​in ogni angolo dell’emisfero orientale e occidentale”.

“Il logo Tecnam che ha caratterizzato tanti anni di aviazione ha svolto negli anni un ottimo lavoro – affermano in azienda – , facendo riconoscere questi velivoli italiani in tutto il mondo. Per celebrare l’importante traguardo dei 75 anni nell’aviazione, la famiglia Pascale ha deciso di evolvere l’attuale logo per coniugare l’eredità con le sfide del futuro, ispirando una nuova visione di libertà, passione per il volo e cura per il pianeta. Come rappresentazione di spicco dell’azienda, delle persone e del marchio, il nuovo logo è dinamico, moderno ed energico…presenta un design elegante e aerodinamico che trasmette un senso di movimento in avanti e progresso. Ispirato alle doppie ali universali, che rappresentano la dualità dei fratelli Pascale, i due pilastri di Tecnam: il pilota e il costruttore, entrambi legati dalla passione per l’aviazione, ma anche dagli orizzonti illimitati e dalle libertà che derivano dall’inseguire le passioni delle persone come piloti, tecnici o aviatori…La combinazione di colori principale, una vivace tonalità di blu, rappresenta l’attenzione dell’azienda per l’innovazione e la lungimiranza…La bandiera italiana incorporata nel marchio non è solo un riferimento all’eredità italiana, ma racchiude anche una precisa dichiarazione. Il rosso simboleggia la passione che è l’elica che muove tutte le nostre iniziative, mentre il verde l’impegno per un pianeta più pulito e sostenibile.

“Questo nuovo design – ha dichiarato Giovanni Pascale, Amministratore Delegato di Tecnam – riflette il nostro desiderio di spingere i confini e raggiungere nuove vette, mentre continuiamo a salire più in alto nel mondo dell’aviazione”.

Il nuovo logo inizierà immediatamente a comparire sul sito Web di Tecnam e su tutti i materiali di marketing.