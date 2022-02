Tecnam, il primo aereo ibrido prende il volo: pietra miliare per l’aviazione verde

“Tecnam Aircraft, in collaborazione con i team specializzati Rolls-Royce e Rotax, ha pilotato con successo per la prima volta il nuovo velivolo ibrido P2010 H3PS il 21 dicembre 2021, alle 15,54 precise. Il Permesso di Volo è stato rilasciato dall’Enac, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile”. E’ quanto si legge nella entusiastica nota diffusa dall’azienda di Capua nella quale si precisa che “il volo è stato eseguito dal capo pilota sperimentale di Tecnam Lorenzo De Stefano, con i team Tecnam, Rolls-Royce e Rotax a terra ad assistere in questo momento storico”. “Tecnam P2010 H3PS – prosegie la nota – è alimentato da un motore Rotax 915 IS da 104 kW accoppiato a un motore elettrico Rolls-Royce da 30 kW, per un totale di 134 kW (180 CV) di potenza in una configurazione ibrida parallela completamente integrata. In quanto tale, questo velivolo a quattro posti è il primo del suo genere”.

Secondo Fabio Russo, direttore Ricerca e Sviluppo di Tecnam Aircraft, “la dimostrazione di successo del test di volo H3PS segna una pietra miliare nel viaggio dell’industria aeronautica verso la decarbonizzazione e la ricerca e sviluppo su propulsori alternativi”. “Sebbene l’H3PS non sia destinato a scopi di mercato – ha affermato Russo -, i nostri test di volo di successo dimostrano che il propulsore ibrido, con motore a combustione accoppiato a un motore elettrico, può sopportare lo stesso carico utile del tradizionale motore a combustione da 180 CV “.

H3PS, che sta per “High Power High Scalability Aircraft Hybrid Powertrain”, è un progetto finanziato nell’ambito del programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione europea. Lanciato nel 2018, il progetto ha raggiunto i suoi obiettivi. Con il successo di H3PS, Tecnam Aircraft e i partner del progetto hanno convalidato il potenziale di scalabilità del velivolo, le minori emissioni, la tecnologia di gestione dell’energia all’avanguardia, costruendo un valido trampolino di lancio per i futuri modelli di aeromobili ecologici.

Commentando gli sviluppi futuri, l’amministratore delegato di Tecnam Giovanni Pascale Langer ha dichiarato che l’azienda continuerà a concentrarsi sulla guida della transizione verde nell’aviazione.”L’approccio di Tecnam all’innovazione è veramente sostenibile – ha affermato Pascale Langer -. Il nostro sviluppo si concentra su tre pilastri chiave: soluzioni rispettose dell’ambiente, tecnologicamente valide e commerciabili. Lo facciamo sfruttando la nostra esperienza multigenerazionale, ricerca e sviluppo, tecnologia di prossima generazione e partnership strategiche”. “Non vedo l’ora – ha poi concluso – di vedere H3PS ispirare più innovazione e portare avanti il ​​nostro settore con tecnologie più pulite ed efficienti”.

Per Rob Watson, presidente di Rolls-Royce Electrical, “il successo del primo volo del dimostratore P2010 H3PS è un risultato pionieristico del team per far avanzare il volo ibrido-elettrico. Lavorare con Tecnam e Rotax è stato estremamente vantaggioso e questo progetto ha continuato a sviluppare le nostre capacità nella fornitura di sistemi di propulsione e alimentazione completamente elettrici e ibridi-elettrici per il mercato della mobilità aerea avanzata. Rolls-Royce si impegna a investire nelle soluzioni tecnologiche per abilitare e fornire un’aviazione sostenibile”.

“Siamo molto lieti di poter intensificare la nostra collaborazione con Tecnam e Rolls-Royce nell’ambito del progetto H3PS – ha affermato a sua volta Michael Dopona, Head of Design Organization BRP-Rotax -. I test hanno mostrato che ci sono ancora sfide da affrontare, tuttavia, grazie agli sforzi di tutte e tre le parti, il volo di prova potrebbe essere concluso con una comprensione più profonda e, naturalmente, con un atterraggio sicuro. Il progetto ha dimostrato che la joint venture con le conoscenze qualificate di queste tre società attori globali nel settore dell’aviazione porta a risultati molto interessanti e orientati al futuro per i sistemi di propulsione innovativi”.

“A dicembre 2021 Enac ha rilasciato l’autorizzazione al volo, per finalità di ricerca e sviluppo – ha commentato il Direttore Generale di Enac, Alessio Quaranta – al primo velivolo Mmade in Italy di Aviazione Generale alimentato da sistema di propulsione ibrida (elettrico – senza piombo): il Tecnam P2010 H3PS. Si tratta di un’importante innovazione tecnologica a favore del risparmio di consumi ed emissioni. L’nac ha partecipato attivamente a questa sfida nello sviluppo del nuovo sistema di propulsione e nella sua integrazione all’interno della cellula Tecnam P2010, in linea con l’impegno dell’Autorità per un futuro dell’aviazione sostenibile”.