Tecniche d’indagine e violenza sulle donne, due libri del criminologo irpino Pignataro saranno tradotti in Albania

Importante riconoscimento per il dottore Salvatore Pignataro, criminologo investigativo, presidente dell’Associazione Italiana Criminologi per l’investigazione e la Sicurezza e Foreniscs Group regione Campania nonché docente universitario di tecniche di indagine e criminologia investigativa. Una importante casa editrice albanese ha contattato il professionista irpino per tradurre nelle lingue: albanese, spagnolo e inglese i due ultimi libri “Tecniche di indagine e analisi dei principali fenomeni criminali” e il libro “Donne e violenza domestica. Analisi e strategie di contrasto” scritti e pubblicati dallo stesso Pignataro. “ Con grande piacere ho ricevuto una telefonata e la richiesta da parte del direttore scientifico della casa Editrice albanese Bernard Group Publishing di essere interessato alla pubblicazione dei miei due libri in tre lingue. E’ stato un mio amico docente universitario albanese, a fornire alcune copie di due miei libri recenti alla casa editrice che ne ha apprezzato il contenuto e si è dichiarata favorevole a pubblicarla.”