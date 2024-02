Bridge Srl, in collaborazione con i seguenti partner costituiti in ATS (I.S.I.S. Rita Levi Montalcini; Dipartimento Di Scienze Economiche, Giuridiche, Informatiche e Motorie dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope; Bottega Del Cuoio S.R.L.; Ischia Building Service Srl; L’orizzonte Società Cooperativa Sociale) organizza un corso gratuito della durata di 800 ore rivolto a 20 allievi e 4 uditori. Clicca qui per ulteriori informazioni.