Tecnimont, siglato accordo per entrare nel mercato americano del gas Lng

Maire annuncia che Tecnimont ha firmato un accordo preliminare (term sheet) con Argent LNG, segnando l’ingresso strategico di Tecnimont nel mercato globale del gas naturale liquefatto (Lng).
I dettagli
L’accordo preliminare pone le basi per la partecipazione di Tecnimont al progetto Argent LNG, che riguarda lo sviluppo di un complesso Lng destinato all’esportazione, situato a Port Fourchon, in Louisiana. L’area è riconosciuta come polo energetico strategico negli Stati Uniti, grazie anche alla sua elevata resilienza agli uragani.
Un nuovo driver di crescita
L’intesa sancisce l’ingresso di Tecnimont nel segmento del Lng per l’esportazione, un’area di business considerata tra i principali driver di crescita per la business unit Integrated Engineering & Construction (IE&CS) di Maire. “Siamo estremamente orgogliosi ed entusiasti di iniziare questo progetto innovativo. La collaborazione con Argent LNG non solo rafforza la presenza del Gruppo negli Stati Uniti, ma apre le porte a un nuovo mercato, grazie alle riconosciute capacità di Tecnimont nell’approccio modulare e alla flessibilità di business che consente di accogliere nuove sfide e opportunità”, dichiara Alessandro Bernini, a.d. di Maire.