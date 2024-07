Tecno acquisisce Ergo, Lombardi: Servizi sempre più innovativi per Pmi sostenibili e competitive

L’acquisizione di Ergo, azienda specializzata nella trasformazione sostenibile e digitale, è “un’operazione di valore che rafforza la nostra offerta di soluzioni innovative per le Pmi, permettendoci di ampliare il nostro bacino d’utenza nel mercato dei servizi sostenibili. Ergo srl – spinoff Scuola Sant’Anna è specializzata nell’erogazione di servizi e soluzioni innovative in ambito di trasformazione sostenibile”. E’ quanto si legge in una nota di Tecno, società partner di Intesa Sanpaolo nel Laboratorio ESG della Campania, all’indomani dell’acquisizione di Ergo, azienda specializzata nella trasformazione sostenibile e digitale. “L’integrazione di Ergo – dichiara Giovanni Lombardi, presidente del Gruppo – ci premetterà di offrire consulenza tecnologicamente avanzata alle aziende italiane migliorando la loro sostenibilità e competitività”.

Ergo ha raggiunto un fatturato di oltre 3 milioni di euro nel 2023 e conta più di 40 dipendenti. Grazie. aquesta acquisizione, Tecno rafforza la sua offerta SustainTech, che già oggi raggiunge oltre 3.500 clienti, principalmente Pmi. Dal canto loro Marco Frey e Fabio Iraldo, fondatori di Ergo e professori alla Scuola Sant’Anna, sottolineano che la partnership con Tecno rappresenta un’evoluzione naturale, permettendo un salto di qualità in termini di impatto sul mercato e sulla società. Per Giuseppe Nargi, direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo, “il sostegno al piano di crescita a favore dell’azienda Tecno, eccellenza nell’offerta di soluzioni digitali e consulenza nell’ambito della sostenibilità economica, ambientale e sociale, conferma il nostro impegno a sostenere gli investimenti nel Mezzogiorno orientati ai criteri Esg”.