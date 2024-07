Tecno acquisisce il 65% di Energika

Il Gruppo Tecno ha annunciato l’acquisizione del 65% di Energika Srl, azienda di Rimini leader nel settore dell’efficienza energetica da 27 anni. Tecno è una società partner di Intesa Sanpaolo nel Laboratorio ESG della Campania, Sustainable Finance partner di Euronext e Sustainable Partner di Elite, tra i primi nella offerta di una piattaforma di servizi e progetti innovativi che contribuiscono a creare valore per le PMI nella trasformazione sostenibile e digitale.

L’accordo permetterà il potenziamento reciproco dell’efficienza energetica funzionale alla trasformazione sostenibile applicata alle aziende, rafforzando il legame, ormai inscindibile, tra energia e sostenibilità. Con questa operazione Tecno potrà incrementare i propri ricavi grazie a un fatturato stimato di Energika nel 2024 di circa 2,7 milioni di euro e un portfolio di 1.000 clienti attivi che vanno ad aggiungersi a quello dell’intero Gruppo che potrà contare ora su oltre 260 dipendenti, con un parco clienti di circa 4.500 aziende.

L’integrazione di Energika in Tecno permetterà di consolidare la practice SustainTech (Sostenibilità e tecnologia digitale) che è già la più ampia sul mercato italiano, all’interno della quale innovazione e sostenibilità si concretizzano nell’affiancamento alle PMI italiane nel proprio percorso di crescita , con riferimento al bacino di oltre 3.500 clienti (90% PMI) di Tecno. Il percorso di sostenibilità comprende una fase iniziale di misurazione delle performance aziendale sui tre pillar ESG, e in alcuni sotto-ambiti di particolare interesse per le aziende (impronta ambientale e sociale, livelli di circolarità, gender balance, etc.), per poi svilupparsi con la definizione della strategia di sostenibilità, l’implementazione dei sistemi aziendali di presidio e delle connesse attività operative, con relative verifiche di compliance, la reportistica e la più ampia comunicazione ESG, con tecniche e approcci per la prevenzione del green- e del social-washing.

Dice Giovanni Lombardi, Presidente del Gruppo Tecno: “Siamo orgogliosi di questa operazione: Energika è un’azienda con un expertise elevata nel campo Energy e strategia di riduzione dell’impatto e ci permetterà di supportare ancora meglio le aziende che guardano alla transizione digitale e sostenibile. L’integrazione delle nostre realtà permetterà alle nostre PMI una valutazione ancora più analitica del pillar ambientale nel profilo ESG. L’ ingresso nel capitale di Energika avrà un impatto assolutamente rilevante nel completamento dell’offerta del Gruppo Tecno, andando a completare i servizi SustainTech, basati sull’integrazione di tecnologia digitale con servizi di compliance e strategia ESG, e potrà ampliare le proprie relazioni commerciali al mercato spagnolo, dove Energika è già presente”.

Aggiunge Paolo Paglierani, CEO di Energika Srl: “L’unione tra noi e il Gruppo Tecno ci permette di ampliare il nostro raggio d’azione e di potenziare le nostre capacità innovative. Siamo convinti che questo accordo contribuirà a sviluppare soluzioni ancora più efficaci per i nostri clienti, facilitando in maniera significativa la transizione energetica e la sostenibilità ambientale dei nostri clienti. Gli obiettivi sono quelli di migliorare l’efficienza energetica delle aziende, ridurre i costi operativi e promuovere l’adozione di tecnologie sostenibili. L’efficienza energetica è la chiave di volta per supportare la sostenibilità in campo aziendale, sia all’interno delle PMI che nelle grandi imprese. Sono questi i presupposti che ci hanno indotto ad integrarci nel Gruppo Tecno, grazie anche alla affinità personale che si è sviluppata nei confronti delle persone del management del Gruppo Tecno: a partire dal Presidente Giovanni Lombardi, il CEO Claudio Colucci e il CFO Salvatore Amitrano”.

Il Gruppo Tecno, fondato nel 1999 da Giovanni Lombardi, conta oltre 3500 imprese clienti in tutti i settori produttivi, oltre 250 dipendenti entro la fine dell’anno, ha il suo quartier generale a Napoli e sedi in Italia a Milano, Bologna, Bergamo, Bolzano, Arezzo, Roma, all’estero a Londra. Dal 2005 player di riferimento per innovazione digitale e sostenibilità ambientale; negli ultimi anni ha ridefinito la propria vision, orientandosi verso investimenti responsabili e in linea con le attività previste nella

Twin transition a livello EU. Dal 2019 e Financial partner di Euronext, dal 2021 è partner di Elite il programma di Borsa Italiana, e dal 2022 del laboratorio ESG di Intesa San Paolo. Dal 2020 il Gruppo fa parte del Global Compact delle Nazioni Unite e ha partecipato al tavolo del B20 per le task force: Finance & Infrastructure ed Energy & Resource Efficiency. Ha anche vinto per sei volte consecutive il Premio Deloitte Best Managed Companies nel 2023, rientrando così nella categoria Gold. L’azienda

è inoltre promotrice di una serie di iniziative dedicate alla rivalutazione del territorio, al restauro e la restituzione alla comunità di opere d’arte.