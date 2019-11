Tecno, con Kontrolon un sistema di monitoraggio dei consumi energetici: presentazione alla fiera Ecomondo

“Ecomondo è una fiera alla quale teniamo in maniera particolare, una vetrina dove ogni anno esponiamo un prodotto nuovo, frutto dell’impegno e delle competenze della nostra squadra. Durante questa edizione presenteremo Kontrolon, il sistema di monitoraggio della produzione e dei consumi energetici che sceglie l’ambiente”. Lo ha dichiarato il presidente di Tecno, Giovanni Lombardi, nell’annunciare la presentazione di Kontrolon ad Ecomondo, la fiera di riferimento in Europa per l’innovazione industriale e tecnologica dell’economia circolare in corso a Rimini. “Un sistema che digitalizza tutti i dati relativi ai consumi energetici e alla produzione aziendale – ha proseguito Lombardi – consegna agli imprenditori notizie fondamentali per l’analisi dei processi produttivi, finora reperite manualmente e in modo dispersivo.” L’azienda, player di riferimento nel settore dell’efficienza energetica, ha fatto sapere di essere da più di venti anni impegnata nella ricerca e lo sviluppo di soluzioni sostenibili e ritirerà a dicembre il premio internazionale Eba national winner 2019 promosso da European business awards dove è stata definita la migliore realtà in Italia per la sua categoria, e vincitrice per la seconda volta del premio Best managed companies di Deloitte. “L’attenzione per l’ambiente – ha spiegato Lombardi – sta diventando un tassello fondamentale per l’assetto strategico dell’industry 4.0. Un’esigenza che scaturisce dalle normative Ue sempre più concentrate sulla questione ambientale e sposata dagli imprenditori impegnati ad assicurare elevati standard sostenibili. Non più solo innovazione, ma innovazione al servizio dell’ambiente. In questa nuova panoramica rivolta alla green economy, eventi come Ecomondo assumono un ruolo inedito di incontro e confronto tra aziende ‘virtuose'”. L’azienda Tecno è stata tra le prime imprese a promuovere in Italia il servizio di Control energy management, conta oggi oltre 2.900 aziende clienti in tutti i settori produttivi. Fondata nel 1999 ha sedi in Italia, a Milano, Bologna e Napoli, e all’estero, a Berlino e Parigi. Tecno si occupa anche dei processi digitali applicati a tutti i tipi di prodotti al servizio delle aziende. “Come imprenditore e osservatore dei mercati non solo nazionali – ha continuato Lombardi – riconosco che un’azienda sostenibile produce di più e meglio; è sicuramente il primo beneficio ottenuto dai nostri clienti. Kontrolon, frutto di più di un anno di sviluppo da parte dei nostri ingegneri e testato in diversi settori, dagli impianti di conglomerato all’agrifood, determina un aumento della produttività e una riduzione delle emissioni di Co2. Apprezzato in diversi paesi europei – ha concluso Lombardi – sono sicuro rappresenterà un valore aggiunto anche per le nostre aziende”.