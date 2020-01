Tecno finanzia il restauro della Circe del Grechetto: l’opera in mostra alla Borsa italiana gallery di Milano

“È una grande emozione poter supportare il Polo Museale della Liguria nel restauro di un’opera come la Circe del Grechetto. Sono molto orgoglioso di aver avuto da Borsa Italiana l’opportunità di partecipare anche alla quarta edizione del progetto Rivelazioni a Genova. Credo molto in questo progetto e nell’importanza della collaborazione tra pubblico e privato per tener vivo il nostro immenso patrimonio culturale e artistico”. Lo ha dichiarato il fondatore di Tecno, Giovanni Lombardi, in occasione dell’arrivo a Milano, a Palazzo Mezzanotte, della Maga Circe di Giovanni Benedetto Castiglione. Il quadro è stato restaurato grazie al contributo di Tecno nell’ambito della quarta edizione del progetto “Rivelazioni-finance for fine arts” promosso da Borsa Italiana, che ha portato al restauro di cinque opere del Palazzo Reale di Genova e della galleria nazionale di Palazzo Spinola del polo museale della Liguria. L’opera resterà in mostra a Milano nella Big, la Borsa italiana gallery, fino al 24 febbraio. L’iniziativa nasce in seguito al successo delle precedenti tre edizioni realizzate a Milano con la Pinacoteca di Brera, a Venezia con le Gallerie dell’Accademia e a Napoli con il Museo e Real Bosco di Capodimonte. Il Gruppo Tecno, leader in Europa nel risparmio ed efficientamento energetico, per il terzo anno di seguito partecipa al progetto ‘Rivelazioni -finance for fine art’, sposandone il fine e confermandosi così un’azienda attenta al recupero e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano, che crede fortemente nel mecenatismo come parte della mission aziendale.