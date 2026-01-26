Tecno lancia la piattaforma Esg: ecco lo strumento per misurare la sostenibilità aziendale

Tecno, società benefit quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani nel settore SustainTech, rafforza la propria offerta con il lancio di ESG-Value, piattaforma proprietaria di rating ESG pensata per misurare in modo strutturato e verificabile la sostenibilità aziendale.

Il nuovo strumento consente al gruppo di ampliare il perimetro dei servizi offerti, affiancando alle attività di consulenza e accompagnamento alla transizione digitale e sostenibile anche la valutazione delle performance ambientali, sociali e di governance, con il rilascio di un rating certificabile da un organismo terzo indipendente.

Un servizio accreditato e riconosciuto

Nella giornata odierna ESG-Value ha ottenuto l’idoneità all’accreditamento da parte di Accredia, Ente unico italiano di accreditamento designato dal Governo per attestare competenza e imparzialità degli organismi di verifica della conformità di beni, servizi e persone alle norme tecniche.

Il riconoscimento consente a Tecno di offrire alle imprese un servizio di rating ESG strutturato, affidabile e riconosciuto dal mercato, rafforzando il valore dell’offerta in un contesto in cui la misurabilità delle performance di sostenibilità è sempre più centrale.

Una piattaforma allineata agli standard internazionali

Il Rating Scheme ESG-V è sviluppato su una piattaforma digitale conforme alle principali norme di responsabilità sociale e agli standard internazionali di rendicontazione, tra cui Uni Iso 26000 ed Esrs, gli standard europei di reporting. Lo schema ha inoltre ottenuto la validazione ufficiale del Gri – Global Reporting Initiative.

Lo strumento consente di misurare in modo puntuale la capacità delle organizzazioni di gestire rischi e opportunità legati ai fattori ambientali, sociali e di governance, integrandosi nei percorsi di Sustainable Transformation già offerti dal gruppo.

I vantaggi per le imprese

Attraverso ESG-Value, Tecno consolida il proprio posizionamento nel mercato della sostenibilità, offrendo alle aziende un rating in grado di generare valore operativo e reputazionale. Il sistema supporta l’accesso a nuovi mercati, l’ottimizzazione dei processi interni e l’ottenimento di premialità nella partecipazione a bandi pubblici che richiedono attestazioni ESG.

Un impegno misurabile e trasparente contribuisce inoltre a rafforzare la credibilità aziendale e a migliorare il dialogo con stakeholder, investitori e istituti finanziari.

Come funziona il rating ESG-Value

Il percorso di ottenimento del rating si articola in più fasi: compilazione di un questionario digitale basato sui pilastri Environmental, Social e Governance; audit interno e validazione da parte di Tecno; rilascio dell’attestato ufficiale contenente il rating; verifica finale da parte di un organismo di verifica accreditato.

L’audit di terza parte indipendente consente alle imprese di ottenere un riconoscimento formale del proprio impegno, riducendo il rischio di greenwashing. Il rating ha validità annuale e favorisce il monitoraggio continuo e il miglioramento delle performance ESG.

Lombardi: “La sostenibilità diventa misurabile e credibile”

“Siamo orgogliosi di aver ottenuto il riconoscimento di idoneità all’accreditamento da parte di Accredia del programma per verificare le dichiarazioni ESG delle aziende”, afferma Giovanni Lombardi, fondatore e presidente di Tecno. “Da oggi possiamo valutare ufficialmente il percorso ESG delle imprese partner, offrendo un’attestazione riconosciuta da presentare al mercato e agli stakeholder”.

Secondo Lombardi, la possibilità di attrarre investimenti e garantire un impegno credibile nella transizione energetica e sociale rappresenta una leva fondamentale di creazione di valore. “ESG-Value consente una valutazione a 360 gradi delle performance e delle iniziative qualitative delle aziende, con parametri definiti a livello internazionale. Il riconoscimento di Accredia conferma che oggi la sostenibilità non può più essere uno slogan, ma un impegno misurabile, verificabile e credibile”.