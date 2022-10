Tecno tra le eccellenze italiane del 2022. Premiata da Deloitte Private per il quinto anno consecutivo

Il Gruppo Industriale Tecno, fondato dall’imprenditore avellinese Giovanni Lombardi, è tra i vincitori per la quinta volta consecutiva della quinta edizione del Best Managed Companies Award, il premio per le eccellenze imprenditoriali promosso da Deloitte Private, con la partecipazione di Altis – Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elite-Gruppo Euronext e Piccola Industria Confindustria. La cerimonia di premiazione si è svolta a Milano a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana-Euronext.

L’azienda – Esg company internazionale specializzata nella realizzazione di strategie e percorsi di sostenibilità economica, ambientale e sociale d’impresa – riceve questo riconoscimento per il quinto anno consecutivo. “Abbiamo creduto da subito nel Premio – spiega il fondatore e presidente di Tecno Giovanni Lombardi -. Lo conoscevamo a livello internazionale, e quando è arrivato in Italia abbiamo iniziato il percorso, un percorso non semplice che ha visto un vero e proprio audit dell’azienda fatto da Deloitte che è stato molto utile per la crescita sia dell’azienda che delle nostre persone. E’ questo è un premio proprio per tutte le nostre persone”.