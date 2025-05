“Tecnocapitalismo – L’Ascesa dei nuovi oligopoli e la lotta per il bene comune”: il libro di Loretta Napoleoni si presenta giovedì 8 maggio

Si terrà Giovedì 8 Maggio alle ore 17.30 presso la saletta dello Spazio Guida, in Via Bisignano n. 11 a Napoli, la presentazione del libro ‘Tecnocapitalismo – L’Ascesa dei nuovi oligopoli e la lotta per il bene comune’ di Loretta Napoleoni. Con l’autrice, interverranno Edoardo Imperiale, presidente dell’Associazione Amerigo, la coordinatrice del Chapter di Amerigo Napoli, Giuliana Cacciapuoti ed il Consigliere dell’Associazione Amerigo Diego Guida. “Il libro di Loretta Napoleoni arriva in un momento cruciale. Tecno-capitalismo ci aiuta a comprendere come l’economia globale sia sempre più dominata da un ristretto numero di grandi piattaforme digitali, capaci di influenzare mercati, governi e perfino la nostra percezione della realtà. Questi nuovi oligopoli tecnologici stanno ridefinendo le regole del capitalismo e minacciano l’equilibrio tra innovazione, democrazia e giustizia sociale”, spiega Imperiale, “In un contesto internazionale segnato da guerre ibride, disinformazione e controllo dei dati, la riflessione è quanto mai attuale. Dobbiamo chiederci chi detiene davvero il potere nell’era digitale e come possiamo costruire un modello di sviluppo più equo, trasparente e orientato al bene comune. Come Associazione Amerigo“, continua, “crediamo che la conoscenza e il dialogo siano strumenti fondamentali per affrontare queste sfide e promuovere un nuovo umanesimo tecnologico”.

L’associazione Amerigo riunisce alcuni degli alunni italiani dei Programmi di scambi culturali internazionali promossi, nelle loro varie articolazioni, dal Dipartimento di Stato americano (Bureau of Educational and Cultural Affairs).