Tecnocasa, Rapporto Salerno: prezzi in calo per le abitazioni

Nel secondo semestre 2018 le quotazioni delle abitazioni di Salerno sono in leggero calo (-0,7% rispetto al primo semestre 2018). Nell’area centrale si registrano anche delle richieste da parte di investitori per l’avviamento di B&B oppure da parte di professionisti (soprattutto avvocati e dentisti) per la realizzazione di studi professionali. Da segnalare che in piazza Cavour dovrebbero partire i lavori per la realizzazione di 200 parcheggi e di 90 box sotterranei. Iil valore di un box nuovo di 20 mq si attesterebbe sui 100 mila €.

Prezzi stabili in zona Pastena. Si registra infatti un aumento del numero di compravendite. Chi investe sceglie trilocali da affittare a famiglie, oppure da trasformare in B&B e case vacanza. Il canone di un trilocale è di 600-650 € al mese ed il contratto più utilizzato è quello a canone libero da 4 anni più 4. Anche chi acquista la prima casa si focalizza soprattutto su tipologie composte da 3 camere più la cucina ed i servizi:

Valori stabili anche in zona Torrione, dove cresce il numero di richieste anche da parte di investitori. Diminuisce la percentuale di coloro che comprano per avviare un’attività di B&B o di affittacamere, questo tipo di mercato infatti sembra ormai saturo ed in molti decidono di affittare a famiglie sul mercato tradizionale delle locazioni. Da segnalare che in zona Picarielli sono partiti i cantieri per la realizzazione di nuovi palazzi e soluzioni semi-indipendente: i prezzi partono da 3000 € al mq per i primi piani ed arrivano a 4000-4100 € al mq per gli attici.

Quotazioni invariate in zona Mercatello. La tipologia più richiesta è quella da 90-100 mq, in buone condizioni, ben esposta e luminosa. Il mercato del quartiere è alimentato in buona parte da giovani coppie in cerca di tipologie a prezzi più contenuti. Per questo motivo le richieste si focalizzano sull’area di Mercatello Alta con prezzi che si attestano su 2100-2200 € al mq, con punte di 2400-2500 € al mq per soluzioni dotate di vista panoramica.

In zona Carmine – Fratte si registra un aumento delle transazioni e tempi medi di vendita che non superano i 2 mesi. Chi compra per mettere a reddito sceglie tagli ampi per poi affittare le singole camere a studenti, in alternativa si acquistano bilocali da affittare a coppie e famiglie. Chi cerca l’abitazione principale si focalizza soprattutto sui trilocali preferibilmente non posizionati ai piani bassi. Il canone di una camera singola oscilla tra 250 e 300 € al mese, il canone di un bilocale si attesta su 500 € al mese mentre per i trilocali la spesa è di 600 € al mese.

Matierno e Ogliara sono frazioni di Salerno che evidenziano un mercato poco dinamico. Si tratta infatti di aree popolari della città, sempre meno apprezzate dai potenziali acquirenti. Basso il numero di richieste per l’area centrale di Matierno, piace invece la zona “nuova” in direzione Fratte, sviluppatasi prevalentemente negli anni ’90.

DOMANDA E DISPONIBILITÀ DI SPESA: vince il trilocale

La tipologia più richiesta è il trilocale, scelto come obiettivo della compravendita dal 46,2% dei potenziali acquirenti, mentre la disponibilità di spesa nel 32,6% dei casi è compresa tra 170 e 249 mila €.

LOCAZIONI: domanda sostenuta

Positivo il mercato delle locazioni che nell’ultimo semestre vede i canoni in leggero calo rispetto a quelli registrati il semestre precedente. Per un bilocale si spendono 470 €, per un trilocale 590.

COMPRAVENDITE

A Salerno città nel 2018 sono state vendute 1.255 abitazioni residenziali segnando così un +11,9% rispetto al 2017. Nella provincia sono state vendute 5.781 abitazioni ed anche in questo caso si registra un aumento rispetto al 2017 (+0,8%).